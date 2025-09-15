फाइनेंस कंपनी में घोटाला! यूपीआई से ट्रांजैक्शन का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखा कर्मचारियों ने उड़ाई रकम

जब कंपनी प्रबंधन ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे खिलाफ जो करना है कर लो, लेकिन अगर कार्रवाई की तो अंजाम बुरा होगा। इस धमकी के बाद कंपनी कर्मचारियों में दहशत फैल गई है। कंपनी रीजनल मैनेजर ने एसएसपी अनुराग आर्य से मामले की शिकायत की। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एसएसपी ने सुभाषनगर पुलिस मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। सुभाषनगर पुलिस ने एसएसपी के आदेश के बाद पीड़ित की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इंस्पेक्टर सुभाषनगर जितेंन्द्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।