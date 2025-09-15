Patrika LogoSwitch to English

बरेली

फाइनेंस कंपनी में घोटाला! यूपीआई से ट्रांजैक्शन का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखा कर्मचारियों ने उड़ाई रकम

शहर की नामी फाइनेंस कंपनी पैसालो डिजिटल लिमिटेड के दो कर्मचारियों ने मिलकर अपनी ही कंपनी को लाखों रुपये का चूना लगा दिया। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो कंपनी के रीजनल मैनेजर ने एसएसपी अनुराग आर्य को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग। मामले की गंभीरता से देखते हुए एसएसपी ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 15, 2025

कंपनी का फोटो (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। शहर की नामी फाइनेंस कंपनी पैसालो डिजिटल लिमिटेड के दो कर्मचारियों ने मिलकर अपनी ही कंपनी को लाखों रुपये का चूना लगा दिया। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो कंपनी के रीजनल मैनेजर ने एसएसपी अनुराग आर्य को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग। मामले की गंभीरता से देखते हुए एसएसपी ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए।

बदायूं रोड निवासी कंपनी के रीजनल मैनेजर प्रदीप शर्मा ने सुभाषनगर थाने में दी तहरीर में बताया कि विवेक विहार कॉलोनी स्थित शाखा में कार्यरत कस्टमर सर्विस ऑफिसर निशान्त शंखधार और बैंक ऑफिस एक्जीक्यूटिव राहुल सिंह ने मिलकर करीब 6.27 लाख रुपये की रकम कंपनी के खाते में जमा नहीं की।

फर्जी ट्रांजैक्शन से किया खेल

कंपनी के मुताबिक, ऑडिट में खुलासा हुआ कि निशान्त शंखधार ने बकाया रकम से बचने के लिए 2.20 लाख और 30 हजार के UPI से ट्रांजेक्शन के फर्जी स्क्रीनशॉट तैयार कर कंपनी को भेज दिए। जांच में ये ट्रांजेक्शन पूरी तरह फर्जी पाए गए। पीड़ित ने कहा निशान्त शंखधार पहले भी 12.71 लाख रुपये की वसूली रकम कंपनी में जमा करने के बजाय अपने निजी काम में खर्च कर चुका है। उसने इस बात को लिखित रूप में स्वीकार भी किया था। वहीं, राहुल सिंह पर भी कंपनी कर्मचारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर 60 हजार का लोन निकालने का आरोप है।

कंपनी को दी धमकी, रिपोर्ट दर्ज

जब कंपनी प्रबंधन ने दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे खिलाफ जो करना है कर लो, लेकिन अगर कार्रवाई की तो अंजाम बुरा होगा। इस धमकी के बाद कंपनी कर्मचारियों में दहशत फैल गई है। कंपनी रीजनल मैनेजर ने एसएसपी अनुराग आर्य से मामले की शिकायत की। इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एसएसपी ने सुभाषनगर पुलिस मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। सुभाषनगर पुलिस ने एसएसपी के आदेश के बाद पीड़ित की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इंस्पेक्टर सुभाषनगर जितेंन्द्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

16 Sept 2025 06:01 pm

Published on:

15 Sept 2025 04:26 pm

