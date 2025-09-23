मेट्रो विजन अस्पताल में मरीज की तीन उंगलियां काटने पर हंगामा, शिव सैनिकों ने सीएमओ दफ्तर घेरा, जाने

बरेली। मेट्रो विजन अस्पताल में गलत इलाज से महिला मरीज की तीन उंगलियां काटे जाने के आरोप पर मंगलवार को शिव सैनिक भड़क उठे। बड़ी संख्या में शिव सैनिक सीएमओ कार्यालय पहुंचे और घेराव कर नारेबाजी की। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और धरना-प्रदर्शन किया गया।
शिवसेना जिला प्रमुख दीपक पाठक ने बताया कि 2 सितंबर को फतेहगंज की मितोरा निवासी ममता की हाथ की सर्जरी पीलीभीत बाईपास रोड स्थित मेट्रो विजन अस्पताल में हुई थी। आरोप है कि गलत इलाज के चलते महिला की तीन उंगलियां काटनी पड़ीं। जब परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया तो मरीज को बिना पर्याप्त इलाज दिए जबरन डिस्चार्ज कर दिया गया। इसकी शिकायत डीएम और सीएमओ से की गई, लेकिन कार्रवाई न होने पर शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने और जिम्मेदार डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अमानवीय कृत्य है, जिसमें मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है।
सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि मामला गंभीर है। जांच के लिए एसीएमओ की अगुवाई में टीम गठित कर दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पताल के मालिक डॉ. शिवम ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मरीज को लगाया गया इंजेक्शन उनके अस्पताल के किसी डॉक्टर ने नहीं, बल्कि मरीज के परिजन ने ही लगाया था। उन्होंने इसे उनके अस्पताल की छवि खराब करने की साजिश करार दिया।