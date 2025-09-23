मेट्रो विजन अस्पताल में मरीज की तीन उंगलियां काटने पर हंगामा, शिव सैनिकों ने सीएमओ दफ्तर घेरा, जाने

शिवसेना जिला प्रमुख दीपक पाठक ने बताया कि 2 सितंबर को फतेहगंज की मितोरा निवासी ममता की हाथ की सर्जरी पीलीभीत बाईपास रोड स्थित मेट्रो विजन अस्पताल में हुई थी। आरोप है कि गलत इलाज के चलते महिला की तीन उंगलियां काटनी पड़ीं। जब परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया तो मरीज को बिना पर्याप्त इलाज दिए जबरन डिस्चार्ज कर दिया गया। इसकी शिकायत डीएम और सीएमओ से की गई, लेकिन कार्रवाई न होने पर शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया।