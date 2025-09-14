जमीन विवाद में चली गोलियां, एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले दरोगा और सिपाही को किया सस्पेंड, जांच बैठाई

गांव में शनिवार को जमीन कब्जेदारी के विवाद को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए थे। देखते ही देखते गाली-गलौज से मामला गोलीबारी तक पहुंच गया। ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सवाल यह उठ खड़ा हुआ कि अगर पुलिस ने पहले से दबंगई और विवाद की सूचना पर ध्यान दिया होता तो फायरिंग की नौबत ही न आती।