कड़े पहरे में निकली श्रीगंगा महारानी शोभायात्रा, मेयर और जिपंअ ने किया शुभारंभ, मुस्लिम समाज ने की पुष्पवर्षा

गंगा मंदिर से प्रारंभ हुई शोभायात्रा सिटी सब्जी मंडी, विनायक हॉस्पिटल, कुंवरपुर, जसोली, किला, बड़ा बाजार, कुतुबखाना, मठ की चौकी, श्यामगंज, कालीबाड़ी, रोडवेज, मोती पार्क, बिहारीपुर ढाल से होते हुए मलूकपुर पर संपन्न होगी। रास्ते भर हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोग शोभायात्रा का स्वागत करते नजर आए। कई जगह मुस्लिम भाइयों ने घरों की छतों से पुष्पवर्षा कर गंगा महारानी की झांकियों का अभिनंदन किया।