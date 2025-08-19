कड़े पहरे में निकली श्रीगंगा महारानी शोभायात्रा, मेयर और जिपंअ ने किया शुभारंभ, मुस्लिम समाज ने की पुष्पवर्षा

बरेली। श्रीगंगा महारानी शोभायात्रा आस्था और भाईचारे का अनोखा संगम देखने को मिला, शहर में निकली श्रीगंगा महारानी की 96वीं शोभायात्रा का मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। मेयर डॉ. उमेश गौतम और जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा का शुभारंभ किया।
श्रीगंगा महारानी पुष्पधा कमेटी के अध्यक्ष सुमित सैनी ने बताया कि मंगलवार को निकली शोभायात्रा में एक दर्जन से अधिक झांकियां, बैंडबाजा और डीजे शामिल रहे।
गंगा मंदिर से प्रारंभ हुई शोभायात्रा सिटी सब्जी मंडी, विनायक हॉस्पिटल, कुंवरपुर, जसोली, किला, बड़ा बाजार, कुतुबखाना, मठ की चौकी, श्यामगंज, कालीबाड़ी, रोडवेज, मोती पार्क, बिहारीपुर ढाल से होते हुए मलूकपुर पर संपन्न होगी। रास्ते भर हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोग शोभायात्रा का स्वागत करते नजर आए। कई जगह मुस्लिम भाइयों ने घरों की छतों से पुष्पवर्षा कर गंगा महारानी की झांकियों का अभिनंदन किया।
चूंकि शोभायात्रा का रूट आला हजरत दरगाह के आसपास से होकर गुजरता है और इन दिनों उर्स-ए-रज़वी भी चल रहा है, ऐसे में पुलिस के लिए यह बड़ा इम्तिहान है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभेद सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शोभायात्रा के चारों ओर सीओ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर 31 संवेदनशील स्थानों पर पिकेट लगाई गईं हैं। हर झांकी के साथ दो सिपाही या दीवान की ड्यूटी लगाई गई है। शोभायात्रा का रूट थाना किला क्षेत्र से होते हुए कोतवाली और बारादरी थाना क्षेत्र तक रहा है।