घेराबंदी…ठांय-ठांय और 1-1 लाख के 2 कुख्यात इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, दिशा पाटनी के पिता योगी से बोले- थैंक्यू सर

STF के मुताबिक, गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में बदमाशों का टीमों से सामना हो गया और बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गोली लगने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा एसटीएफ की गाड़ी पर चार गोलियां दागी गईं। पुलिस के मुताबिक, बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग इतनी नजदीक से हुई कि 22 सेंटीमीटर के घेरे में ही तीन गोलियां गाड़ी की चादर को चीरते हुए अंदर जा घुसीं। एसटीएफ की गाड़ी का टायर भी फट गया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।