बरेली

घेराबंदी…ठांय-ठांय और 1-1 लाख के 2 कुख्यात इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, दिशा पाटनी के पिता योगी से बोले- थैंक्यू सर

Disha Patani House Firing: गाजियाबाद में बुधवार देर शाम बड़ा एनकाउंटर हुआ। तीन राज्यों की पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त घेराबंदी में एक-एक लाख के इनामी कुख्यात बदमाश रविंद्र और अरुण मार गिराए गए। दोनों बदमाश हरियाणा के रहने वाले थे और रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े थे। दोनों ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं।

बरेली

Aman Pandey

Sep 18, 2025

बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के विला नंबर 40 पर 12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 बजे दो बाइक सवार बदमाशों ने 10-15 राउंड गोली चलाईं थी। दिशा के पिता जगदीश सिंह पाटनी (सेवानिवृत्त डीएसपी), मां और बहन खुशबू पाटनी घर पर मौजूद थे, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। थाना कोतवाली बरेली में मुकदमा दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

एसटीएफ की नोएडा यूनिट, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली। दोनों की पहचान रविंद्र (पुत्र कल्लू, निवासी कहनी, रोहतक, हरियाणा) और अरुण (पुत्र राजेंद्र, निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहना रोड, सोनीपत, हरियाणा) के रूप में हुई। दोनों रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य थे। दोनों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित था। बदमाशों की घेराबंदी के लिए एडीजी एसटीएफ व लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने एसटीएफ को लगाया।

जैसे ही बदमाश बरेली से फायरिंग कर वेस्ट यूपी के रास्ते दिल्ली पहुंचे, उनकी लोकेशन ट्रैक हो गई। बाइक पर सवार दोनों अपराधी दिल्ली बॉर्डर पार कर यूपी की सीमा में महज 200 मीटर ही घुसे थे कि जंगलनुमा इलाके में उन्हें रोक लिया गया। इस दौरान मुठभेड़ में दोनों बदमाश मौके पर ही ढेर हो गए।

एसटीएफ की गाड़ी बनी निशाना

STF के मुताबिक, गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में बदमाशों का टीमों से सामना हो गया और बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गोली लगने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा एसटीएफ की गाड़ी पर चार गोलियां दागी गईं। पुलिस के मुताबिक, बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग इतनी नजदीक से हुई कि 22 सेंटीमीटर के घेरे में ही तीन गोलियां गाड़ी की चादर को चीरते हुए अंदर जा घुसीं। एसटीएफ की गाड़ी का टायर भी फट गया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।

ग्लॉक और जिगाना पिस्टल के साथ कारतूस बरामद

मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल के साथ कई कारतूस बरामद हुए है। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया, "यह गैंग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बहाने सेलिब्रिटी परिवारों को निशाना बना रहा था। दिशा की बहन खुशबू पाटनी के कथित बयान को लेकर यह वारदात रची गई थी।"

अभिनेत्री के पिता ने योगी का आभार व्यक्त किया

इस कार्रवाई के बाद अभिनेत्री के पिता और रिटायर्ड डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने बुधवार रात जारी वीडियो संदेश में कहा कि उन्होंने सीएम योगी को धन्यवाद दिया है और उनसे कहा है कि यूपी पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को साकार कर रही है।

जगदीश पाटनी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह उन्हें फोन कर भरोसा दिलाया था कि अपराधी चाहे पाताल में क्यों न छिपे हों, यूपी पुलिस उन्हें खोजकर कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आश्वासन और पुलिस की तत्परता ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अपराधियों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है।

