रक्षाबंधन पर रोडवेज की अव्यवस्था से फीका पड़ा बहनों का सफर, धरे के धरे रह गए विभागीय दावे

सैटेलाइट बस स्टैंड पर सीट के लिए महिलाओं को धक्का-मुक्की सहनी पड़ी। कई बार स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सवारियों में कहासुनी और हाथापाई तक हो गई। खचाखच भरी बसों में गोद में बच्चे और हाथ में बैग लिए महिलाओं के लिए चढ़ना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुराने बस अड्डे पर मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर और बिजनौर जाने वाली बसों के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, देहरादून, लखनऊ और हरिद्वार समेत विभिन्न मार्गों पर 750 से अधिक बसें चलाई गईं। उन्होंने कहा कि सभी डिपो के एआरएम और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बसें समय पर चलें और यात्रियों को कोई दिक्कत न हो।