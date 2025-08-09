रक्षाबंधन पर रोडवेज की अव्यवस्था से फीका पड़ा बहनों का सफर, धरे के धरे रह गए विभागीय दावे

बरेली। रक्षाबंधन पर सरकार की ओर से बहनों और उनके सहयात्रियों के लिए रोडवेज बसों में तीन दिन तक मुफ्त यात्रा की सुविधा का ऐलान किया गया था, लेकिन बस स्टैंडों की अव्यवस्था ने त्योहार का आनंद फीका कर दिया। पहले दिन की तरह ही रविवार को भी पुराने बस अड्डे और सैटेलाइट बस स्टैंड पर बसों के इंतजार में यात्रियों को घंटों खड़े रहना पड़ा।
सुबह से ही दोनों बस स्टैंडों पर भीड़ उमड़ आई थी। बहनों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह रही कि बस कब आएगी, इसकी कोई जानकारी देने वाला मौजूद नहीं था। उत्तराखंड, सीतापुर, मथुरा जाने वाली बसें न मिलने से यात्री परेशान रहे। छोटे रूटों पर भी महिलाओं को दो-दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा।
सैटेलाइट बस स्टैंड पर सीट के लिए महिलाओं को धक्का-मुक्की सहनी पड़ी। कई बार स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सवारियों में कहासुनी और हाथापाई तक हो गई। खचाखच भरी बसों में गोद में बच्चे और हाथ में बैग लिए महिलाओं के लिए चढ़ना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुराने बस अड्डे पर मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर और बिजनौर जाने वाली बसों के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ा। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, देहरादून, लखनऊ और हरिद्वार समेत विभिन्न मार्गों पर 750 से अधिक बसें चलाई गईं। उन्होंने कहा कि सभी डिपो के एआरएम और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बसें समय पर चलें और यात्रियों को कोई दिक्कत न हो।
पुराने बस अड्डे पर मुरादाबाद जाने वाली एक बस सवारियों से भरकर खड़ी थी, लेकिन चालक और परिचालक गायब हो गए। करीब आधा घंटा बीतने के बाद भी बस नहीं चली तो यात्रियों ने हंगामा किया। बाद में किसी तरह मामला शांत कराया गया। त्योहार की भीड़ में जेबकतरों ने भी मौका तलाशा। सैटेलाइट बस स्टैंड पर एक यात्री का मोबाइल चोरी करते युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और पीट दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया।