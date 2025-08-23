तनाव और डिप्रेशन से बढ़ रहे त्वचा रोग, संयुक्त उपचार से मिलेगा मरीजों को लाभ, जाने कैसे

साइकोडर्मेटोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (PDAI) के अध्यक्ष डॉ. कौशिक लाहिरी ने बताया कि चिंता, तनाव और डिप्रेशन शरीर में हार्मोनल बदलाव लाते हैं, जिससे मुंहासे, सोरायसिस, एक्जिमा और बाल झड़ने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। वहीं, त्वचा की बीमारियां भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को तोड़कर उसे अवसाद की ओर धकेल देती हैं। ऐसे मरीजों का इलाज केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि काउंसलिंग और संयुक्त उपचार से ही संभव है।