स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट: 11 माह में न फूड कोर्ट बना, न पार्किंग, एड टेक ने 7.98 लाख भी नहीं चुकाये, नोटिस जारी

बरेली। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लापरवाही एक बार फिर सुर्खियों में है। बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 5 नवंबर 2024 को एड टेक प्रिंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से मल्टी लेवल कार पार्किंग (33 कार स्पेस), फूड कोर्ट परिसर और लाइट एंड साउंड शो के संचालन का अनुबंध किया था। एग्रीमेंट के मुताबिक परियोजना तीन माह में पूरी होनी थी, लेकिन अब 11 माह बीत जाने के बाद भी न तो पार्किंग तैयार हो सकी है और न ही फूड कोर्ट शुरू हो पाया।
नगर निगम को मिलने वाली सात लाख 98 हजार रुपये की क्वार्टर लाइसेंस फीस भी अब तक जमा नहीं की गई है। परियोजना में लगातार हो रही देरी और वित्तीय अनियमितता को लेकर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
स्मार्ट सिटी के सीईओ संजीव मौर्य ने एड टेक प्रिंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर बकाया धनराशि जमा करने और निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं किया गया तो फर्म की जमानत राशि जब्त कर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा तथा कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। फर्म को तीन माह में निर्माण कार्य पूरा कर परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करना था।
एडटेक प्रिंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के राजीव तनेजा ने कहा कि हमें स्मार्ट सिटी की ओर से अभी तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस मिलने के बाद अग्रिम धनराशि जमा करा दी जाएगी। करीब छह माह पूर्व नगर आयुक्त ने स्थल का निरीक्षण किया था, जिन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया गया था। हम सभी नियमों का पालन करेंगे। हमारा जब एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद से लगातार हम वहां काम कर रहे हैं।
