स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट: 11 माह में न फूड कोर्ट बना, न पार्किंग, एड टेक ने 7.98 लाख भी नहीं चुकाये, नोटिस जारी

बरेली। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लापरवाही एक बार फिर सुर्खियों में है। बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 5 नवंबर 2024 को एड टेक प्रिंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से मल्टी लेवल कार पार्किंग (33 कार स्पेस), फूड कोर्ट परिसर और लाइट एंड साउंड शो के संचालन का अनुबंध किया था। एग्रीमेंट के मुताबिक परियोजना तीन माह में पूरी होनी थी, लेकिन अब 11 माह बीत जाने के बाद भी न तो पार्किंग तैयार हो सकी है और न ही फूड कोर्ट शुरू हो पाया।