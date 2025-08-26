एसपी सिटी ने पुलिस लाइन में परेड का लिया जायजा, जवानों को सिखाया अनुशासन का पाठ, निरीक्षण के बाद दिए ये निर्देश

परेड के दौरान एसपी सिटी ने जवानों से ड्रिल करवाई और उनकी तैयारी को परखा। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी की पहचान उसकी वर्दी और अनुशासन से होती है, इसलिए हर जवान को अपनी फिटनेस और टर्नआउट पर खास ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जनता की नजर हमेशा पुलिसकर्मी की कार्यशैली और छवि पर रहती है।