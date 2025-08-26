एसपी सिटी ने पुलिस लाइन में परेड का लिया जायजा, जवानों को सिखाया अनुशासन का पाठ, निरीक्षण के बाद दिए ये निर्देश

बरेली। पुलिस लाइन परिसर में मंगलवार को आयोजित परेड में एसपी सिटी मानुष पारीक ने पुलिस बल की तैयारियों का जायजा लिया। परेड की सलामी लेने के बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों की फिटनेस, वर्दी और टर्नआउट की बारीकी से जांच की और ड्रिल का अभ्यास करवाया।
परेड के दौरान एसपी सिटी ने जवानों से ड्रिल करवाई और उनकी तैयारी को परखा। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी की पहचान उसकी वर्दी और अनुशासन से होती है, इसलिए हर जवान को अपनी फिटनेस और टर्नआउट पर खास ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा कि ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जनता की नजर हमेशा पुलिसकर्मी की कार्यशैली और छवि पर रहती है।
परेड के बाद एसपी सिटी ने पुलिस लाइन परिसर का दौरा किया। बैरकों से लेकर प्रशासनिक हिस्सों तक उन्होंने हर व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद अर्दली रूम में बैठक कर अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि पुलिस बल की कार्यकुशलता तभी बढ़ेगी जब आपसी तालमेल मजबूत हो और जिम्मेदारियां समय से निभाई जाएं।
एसपी सिटी ने जवानों को प्रेरित करते हुए कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था संभालने का नाम नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे की पहचान भी है। इसलिए हर पुलिसकर्मी को अपने काम, वर्दी और अनुशासन से लोगों के बीच सकारात्मक छवि बनानी चाहिए।