गूगल मीट से एसएसपी की समीक्षा बैठक, अफसरों को सौंपा आगामी त्योहारों पर कानून-व्यवस्था का जिम्मा, दिए ये आदेश

एसएसपी ने निर्देश दिए कि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाए। वहीं ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की जांच और जरूरत पड़ने पर पीस कमेटी की बैठकें करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा शोभायात्राओं और धार्मिक आयोजनों के दौरान ट्रैफिक प्लान को सटीक बनाने को कहा गया, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।