गूगल मीट से एसएसपी की समीक्षा बैठक, अफसरों को सौंपा आगामी त्योहारों पर कानून-व्यवस्था का जिम्मा, दिए ये आदेश

बरेली। आगामी त्योहारों को देखते हुए बरेली पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, चैहल्लुम, उर्स और गंगा महारानी शोभायात्रा जैसे आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी सीओ, थानाध्यक्षों और चौकी इंचार्जों को जरूरी निर्देश दिए।
गुरुवार को गूगल मीट के जरिए हुई इस बैठक में एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कहा कि किसी भी सूरत में शांति-व्यवस्था में खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दें और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखें और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
एसएसपी ने निर्देश दिए कि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाए। वहीं ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की जांच और जरूरत पड़ने पर पीस कमेटी की बैठकें करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा शोभायात्राओं और धार्मिक आयोजनों के दौरान ट्रैफिक प्लान को सटीक बनाने को कहा गया, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि पर्व खुशहाली का प्रतीक होते हैं, इन्हें शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। सभी अधिकारी सजग और सक्रिय रहें।