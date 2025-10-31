एसएसपी के सख्त तेवर… कांग्रेस नेता समेत हत्या, लूट, गोकशी और ड्रग्स तस्करी में लिप्त 26 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खुली

बरेली। अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बरेली पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। जिलेभर में कांग्रेस नेता समेत सक्रिय 26 शातिर अपराधियों की बी-क्लास हिस्ट्रीशीट खोली गई है। ये सभी ऐसे बदमाश हैं जिन पर लूट, हत्या, गोकशी, एनडीपीएस एक्ट, चोरी, जुआ और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।
एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से अपराधियों में खलबली मच गई है। पुलिस अब इन सभी की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखेगी। जो भी दोबारा किसी आपराधिक वारदात में शामिल होगा, उसके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक हिस्ट्रीशीट खोले गए बदमाश जिले के अलग-अलग थानों के पुराने चेहरे हैं। किला, शीशगढ़, शेरगढ़, देवरनिया, भमौरा और बहेड़ी थाना क्षेत्रों के इन अपराधियों के खिलाफ 2 से लेकर 15 तक मुकदमे दर्ज हैं।
सबसे ज्यादा मुकदमे बहेड़ी के नदीम उर्फ टार्जन पर दर्ज हैं, जिस पर लूट और चोरी के 15 मामले चल रहे हैं। इसी तरह इस्लामनगर का मोनिश उर्फ टाइटल भी पुलिस रिकॉर्ड में 12 मुकदमों में वांछित है। शीशगढ़ के दीपक, सतीश और जितेंद्र उर्फ लुक्का डॉन लूट और हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहे हैं। देवरनिया और बहेड़ी इलाके में गोकशी और एनडीपीएस एक्ट के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। कई अपराधी ऐसे हैं जो जमानत पर बाहर आकर फिर से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की स्पेशल निगरानी टीम बनाई गई है। इनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई भी अपराधी दोबारा वारदात करता पाया गया तो तुरंत जेल भेजा जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में खौफ है जबकि आम जनता ने राहत की सांस ली है। शहर में चर्चाएं हैं कि अगर इसी तरह सख्ती जारी रही तो अपराध पर अंकुश लगना तय है।
-अतीक पुत्र नदी निवासी वशीर मियां की मजार के पास, थाना किला — 8 मुकदमे, अपराध: जुआ।
-फिरोज उर्फ बन्टी पुत्र रईश, मोहल्ला किला छावनी थाना किला — 8 मुकदमे, अपराध: एनडीपीएस एक्ट।
-कांग्रेस नेता सलीम कुरैशी उर्फ मुन्ना कुरैशी पुत्र मुख्तयार, मोहल्ला मलूकपुर थाना किला — 6 मुकदमे, अपराध: मारपीट।
-दीपक पुत्र रामजीत, ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ — 3 मुकदमे, अपराध: लूट व हत्या।
-सतीश पुत्र अयोध्या, ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ — 6 मुकदमे, अपराध: लूट व हत्या।
-जितेंद्र उर्फ लुक्का डॉन पुत्र नन्हुकी, ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ — 6 मुकदमे, अपराध: लूट व हत्या।
-रितिक पुत्र रोशनलाल, ग्राम गुलडिया भवानी थाना शीशगढ़ — 3 मुकदमे, अपराध: लूट व हत्या।
-देवेन्द्र उर्फ देवा पुत्र रूपचन्द्र, ग्राम सियाठेरी थाना शीशगढ़ — 4 मुकदमे, अपराध: लूट व हत्या।
-भूपेन्द्र पुत्र श्यामलाल, ग्राम मधुकरपुर थाना शेरगढ़ — 3 मुकदमे, अपराध: लूट।
-शरीफ पुत्र कुदरत अली, ग्राम मुडिया जागीर थाना देवरनिया — 5 मुकदमे, अपराध: गोकशी।
-यासीन पुत्र हसीन, ग्राम गुनाहट्टू थाना देवरनिया — 5 मुकदमे, अपराध: गोकशी।
-वीरेन्द्र पुत्र पूरनलाल, ग्राम चकरपुर थाना भमौरा — 5 मुकदमे, अपराध: एनडीपीएस एक्ट।
-रामपाल पुत्र रामचरन, ग्राम चन्दौआ थाना भमौरा — 2 मुकदमे, अपराध: एनडीपीएस एक्ट।
-विकास यादव पुत्र रामकुमार यादव, ग्राम सरदारनगर थाना भमौरा — 3 मुकदमे, अपराध: एनडीपीएस एक्ट।
-नदीम उर्फ टार्जन पुत्र शकील खां, मोहल्ला शेखपुर वार्ड नंबर 10 थाना बहेड़ी — 15 मुकदमे, अपराध: लूट/चोरी।
-रनवीर उर्फ रणवीर पुत्र निर्मल सिंह उर्फ बिट्टू, ग्राम मिर्जापुर रंजीत थाना बहेड़ी — 4 मुकदमे, अपराध: लूट व हत्या।
-नसीम उर्फ कल्लू पुत्र सगीर अहमद, ग्राम जोखनपुर थाना बहेड़ी — 10 मुकदमे, अपराध: मादक पदार्थ तस्करी व गोकशी।
-समीर रजा पुत्र कौशर हुसैन, मोहल्ला मोहम्मदपुर थाना बहेड़ी — 4 मुकदमे, अपराध: चोरी।
-अफसर पुत्र बाबर हुसैन, मोहल्ला अब्बासनगर थाना बहेड़ी — 8 मुकदमे, अपराध: चोरी।
-मोनिश उर्फ टाईटल पुत्र अतीक उर्फ कल्लू, ग्राम इस्लामनगर थाना बहेड़ी — 12 मुकदमे, अपराध: गोकशी।
-इमरान उर्फ छोटे पुत्र इस्लाम, मोहल्ला इस्लामनगर थाना बहेड़ी — 7 मुकदमे, अपराध: गोकशी।
-इकरार अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार, वार्ड नंबर 23 टांडा थाना बहेड़ी — 8 मुकदमे, अपराध: एनडीपीएस एक्ट।
-मोहन सिंह पुत्र नत्थूसिंह, ग्राम उनई मकरूका थाना बहेड़ी — 8 मुकदमे, अपराध: बलवा/हत्या का प्रयास।
-आरिफ उर्फ पप्पू बुलेट पुत्र अब्दुल रज्जाक, मोहल्ला शेखुपुर थाना बहेड़ी — 6 मुकदमे, अपराध: चोरी।
-शाहिद पुत्र साबिर, वार्ड नंबर 11 तलपुरा थाना बहेड़ी — 7 मुकदमे, अपराध: जुआ।
-सोहराब उर्फ मो. सोराक पुत्र इलियास, मोहल्ला टांडा थाना बहेड़ी — 7 मुकदमे, अपराध: गोकशी।
