पुरानी रंजिश में दो गुटों में पथराव, छत से जमकर हुई पत्थरबाजी, कई लहूलुहान, एफआईआर दर्ज

बहेड़ी। बहेड़ी अब्बानगर में शनिवार देर रात दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते पथराव में बदल गई। आरोप है कि एक गुट के लोग छतों पर चढ़कर दूसरे गुट पर जमकर पत्थर बरसाने लगे। अचानक हुए हमले में मोहम्मद राशिद नाम का युवक घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया।
पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कुछ लोग ऊपर से पत्थर फेंकते साफ नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद मोहल्ले में तनाव फैल गया।
मोहम्मद राशिद की तहरीर पर पुलिस ने इरफान पुत्र अज्ञात, इकराम पुत्र इरफान, फिरोज पुत्र इरफान और अमन पुत्र जहूर शाह, सभी निवासी अब्बानगर, के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।
मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने कहा कि इलाके में इस तरह के विवाद पहले भी हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से मनोबल बढ़ा हुआ है। उधर, पुलिस का कहना है कि इस बार दोषियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। तनाव को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर गश्त तेज कर दी गई है।