सड़क पर आतंक बन चुके आवारा कुत्ते, सीनियर सिटीजन फोरम का नगर निगम में हंगामा, ज्ञापन सौंपकर रखी ये मांग

बरेली। शहर में आवारा और खूंखार कुत्तों के बढ़ते आतंक ने लोगों की नींद उड़ा दी है। आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाओं से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में खौफ का माहौल है। इसी समस्या को लेकर मंगलवार को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम ने नगर निगम पर दबाव बनाया और अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय को ज्ञापन सौंपा।
फोरम के संयोजक संजीव मेहरोत्रा ने बताया कि ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि बरेली में आवारा कुत्तों की संख्या बेकाबू हो चुकी है। सड़कों और पार्कों में झुंड बनाकर घूमते ये कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि लोग खासकर बच्चे और बुजुर्ग खुले में निकलने से डरने लगे हैं।
फोरम ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों का हवाला देते हुए मांग की कि नगर निगम तत्काल प्रभाव से खूंखार कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराए और उन्हें रेबीज रोधी इंजेक्शन लगाए। साथ ही इस अभियान को सख्ती से चलाकर आम नागरिकों को राहत दी जाए।
ज्ञापन सौंपने वालों में सुधीर उपाध्याय, हरीश कुमार, मुकेश सक्सेना, जगन्नाथ, वीके सक्सेना, अनूप कुमार और जितेंद्र मिश्रा समेत फोरम के कई सदस्य मौजूद रहे।