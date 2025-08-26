सड़क पर आतंक बन चुके आवारा कुत्ते, सीनियर सिटीजन फोरम का नगर निगम में हंगामा, ज्ञापन सौंपकर रखी ये मांग

बरेली। शहर में आवारा और खूंखार कुत्तों के बढ़ते आतंक ने लोगों की नींद उड़ा दी है। आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाओं से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में खौफ का माहौल है। इसी समस्या को लेकर मंगलवार को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम ने नगर निगम पर दबाव बनाया और अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय को ज्ञापन सौंपा।