शीशगढ़ पुलिस की ताकत बढ़ी: आधुनिक ऑफिस, साइबर हेल्पडेस्क, नई चौकी और पिंक बूथ का एक साथ शुभारंभ

क्षेत्र में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नवनिर्मित चौकी ढकिया डाम का लोकार्पण किया गया। महिलाओं की सुरक्षा और मदद के लिए शीशगढ़ बरेली अड्डे पर पिंक बूथ भी शुरू किया गया है। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि इन नई सुविधाओं से पुलिस का काम आसान होगा और जनता को त्वरित मदद मिल सकेगी।