शीशगढ़ पुलिस की ताकत बढ़ी: आधुनिक ऑफिस, साइबर हेल्पडेस्क, नई चौकी और पिंक बूथ का एक साथ शुभारंभ

बरेली। शीशगढ़ पुलिस सेवाओं को और तेज और असरदार बनाने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने मंगलवार को यहां एक साथ कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। अब यहां थाने से लेकर क्षेत्र तक सुरक्षा इंतजाम और भी पुख्ता हो जाएंगे।
सबसे पहले थाने में आधुनिक सुविधाओं से लैस एसएचओ कार्यालय और इंस्पेक्टर क्राइम/विवेचक कक्ष का उद्घाटन हुआ। इस विवेचक कक्ष में 7 केबिन और पुलिसकर्मियों के लिए 10 व्यक्तिगत लॉकर बनाए गए हैं। इसके अलावा साइबर हेल्पडेस्क की भी शुरुआत की गई, जो साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए समर्पित होगी।
अपराध और अपराधियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए सीसीटीएनएस कार्यालय भी तैयार किया गया है। पुलिसकर्मियों के खाने-पीने की बेहतर व्यवस्था के लिए मैस का जीर्णोद्धार किया गया, वहीं थाने के मंदिर का नवीनीकरण कर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई।
क्षेत्र में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नवनिर्मित चौकी ढकिया डाम का लोकार्पण किया गया। महिलाओं की सुरक्षा और मदद के लिए शीशगढ़ बरेली अड्डे पर पिंक बूथ भी शुरू किया गया है। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि इन नई सुविधाओं से पुलिस का काम आसान होगा और जनता को त्वरित मदद मिल सकेगी।