समर्थ उत्तर प्रदेश: विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान का बरेली से शंखनाद

प्रशांत कुमार ने कहा कि 2017 से अब तक यूपी में अभूतपूर्व बदलाव आया है। पहले दंगे और माफिया राज निवेश के रास्ते में बाधा थे, मगर अब भयमुक्त माहौल है। 45 लाख करोड़ का निवेश इनरोल हुआ, जिसमें 10 लाख करोड़ जमीनी स्तर पर उतर चुका है। 2.19 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी तरह पारदर्शी ढंग से की गई, जिनमें 33 हजार महिलाएं शामिल हैं। पिछले डेढ़ साल में 1 लाख 5 हजार अपराधियों को अदालतों से सजा दिलाई गई, जिनमें 70 को मृत्युदंड मिला है। माफियाओं की 144.31 बिलियन की संपत्ति जब्त की गई। उन्होंने कहा कि 30-30 साल तक माफिया राज करने वाले अब कानून के शिकंजे में हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ही विकास की असली कुंजी है। इसी बदले माहौल की वजह से आज यूपी निवेशकों की पहली पसंद है।