फंदे से लटका मिला छात्रा का शव, घर से जेवर और नकदी गायब, पड़ोसी युवक और मां पर गंभीर आरोप, जाने मामला

बरेली। सुभाषनगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आठवीं की छात्रा किशोरी का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है।
परिजनों ने पड़ोसी युवक साहिल और उसकी मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि साहिल ने उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया था। 17 अगस्त को वह उसे बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया था। इस पर परिवार ने थाने में शिकायत की थी। बाद में किशोरी बालामऊ स्टेशन के पास मिली थी। तब परिजनों ने साहिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मृतका के परिजनों के अनुसार, रविवार शाम साहिल की मां उनके घर आई और कार्रवाई करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी देकर चली गई। इसी से आहत होकर किशोरी ने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगा ली। सोमवार सुबह जब वह बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने कमरे में झांककर देखा, जहां उसका शव फंदे से लटक रहा था।
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि घर से एक लाख से अधिक की नकदी और जेवरात भी गायब हैं। उनका कहना है कि ये सामान साहिल के पास ही है। इसी मुद्दे पर साहिल की मां ने धमकी दी थी कि अगर शिकायत की तो परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।