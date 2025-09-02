Patrika LogoSwitch to English

बरेली

रूहेलखंड यूनिवर्सिटी में टैलेंट हंट, गीत-नृत्य से गूंजा कैंपस, मंच पर झलकी छात्रों की कला और जोश

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक केंद्र में मंगलवार को आयोजित ‘टैलेंट हंट’ कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी छुपी हुई कला और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। गीत, नृत्य, नाटक, कविता और चित्रकला जैसी प्रस्तुतियों से पूरा माहौल सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो गया।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 02, 2025

बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक केंद्र में मंगलवार को आयोजित 'टैलेंट हंट' कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी छुपी हुई कला और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। गीत, नृत्य, नाटक, कविता और चित्रकला जैसी प्रस्तुतियों से पूरा माहौल सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रो. के.पी. सिंह ने किया। उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उनकी प्रतिभा और सृजनशीलता विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गरिमा को और ऊँचाई देती है।

कला के रंग में रंगे छात्र

टैलेंट हंट में छात्रों का उत्साह देखने लायक था। किसी ने अपनी आवाज़ से समां बांधा, तो किसी ने नृत्य की थिरकन से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। नाटक और कविता-पाठ की प्रस्तुतियों में भी सामाजिक संदेश और गहरी संवेदनाएँ झलकती रहीं। वहीं, चित्रकला प्रदर्शनी में छात्रों की कल्पनाशक्ति और सृजनशीलता साफ दिखाई दी।

शिक्षकों और छात्रों का मिला सहयोग

इस आयोजन को सफल बनाने में सांस्कृतिक समन्वयक डॉ. ज्योति पांडेय की पूरी टीम ने अहम भूमिका निभाई। डॉ. इंद्रप्रीत कौर, डॉ. रीना पंत, डॉ. सौरभ वर्मा और डॉ. अतुल कटियार के साथ-साथ कल्चरल क्लब से जुड़े पंखुड़ी, कंचन, पीयूष, महक, दीपांशी, यश, श्रेय रस्तोगी, दीपांशु, दीपिका, पूजा, साक्षी, भारती, प्रशांत, प्रज्ञांकित, अनुश्री, अपर्णा, गीता, साहिल, तन्मय और मनन जैसे कई छात्रों ने मंच पर और मंच के पीछे अपनी भूमिका निभाई।

जोश और उमंग से भरा माहौल

पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्रों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। नए और पुराने छात्रों ने मिलकर अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि विश्वविद्यालय का माहौल भी रचनात्मक और जीवंत हो गया।

Published on:

02 Sept 2025 12:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रूहेलखंड यूनिवर्सिटी में टैलेंट हंट, गीत-नृत्य से गूंजा कैंपस, मंच पर झलकी छात्रों की कला और जोश

