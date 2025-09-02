रूहेलखंड यूनिवर्सिटी में टैलेंट हंट, गीत-नृत्य से गूंजा कैंपस, मंच पर झलकी छात्रों की कला और जोश

इस आयोजन को सफल बनाने में सांस्कृतिक समन्वयक डॉ. ज्योति पांडेय की पूरी टीम ने अहम भूमिका निभाई। डॉ. इंद्रप्रीत कौर, डॉ. रीना पंत, डॉ. सौरभ वर्मा और डॉ. अतुल कटियार के साथ-साथ कल्चरल क्लब से जुड़े पंखुड़ी, कंचन, पीयूष, महक, दीपांशी, यश, श्रेय रस्तोगी, दीपांशु, दीपिका, पूजा, साक्षी, भारती, प्रशांत, प्रज्ञांकित, अनुश्री, अपर्णा, गीता, साहिल, तन्मय और मनन जैसे कई छात्रों ने मंच पर और मंच के पीछे अपनी भूमिका निभाई।