“आई लव मोहम्मद” विवाद पर तौकीर रजा और शहाबुद्दीन रजवी के अलग-अलग सुर, जाने किसने क्या कहा…

मंगलवार को मीडिया से बातचीत में मौलाना तौकीर ने कहा कि मुसलमानों पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। शिकायत करने जाते हैं तो उल्टा हमारे ही युवाओं पर केस हो जाते हैं। उन्होंने नवरात्र में मीट पर पाबंदी को इसका ताज़ा उदाहरण बताते हुए कहा कि माहौल पहले से ही हिंदू राष्ट्र जैसा बना दिया गया है। उन्होंने डॉ. नफीस के विवादित बयान पर कहा कि उनकी भाषा गलत थी, लेकिन मंशा सिर्फ आक्रोशित युवाओं को शांत करना था। मौलाना तौकीर ने चेतावनी दी कि अगर मुस्लिम नौजवान उलमा से निराश होकर गलत रास्ता अपनाते हैं तो नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा हमें कत्ल कर दीजिए, लेकिन हमारे धर्म में दखल मत दीजिए। 26 सितंबर को उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया।