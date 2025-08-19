शिक्षिकाओं की जंग: ‘साहब, मेरा गर्भपात हुआ है… मेरी बीएलओ ड्यूटी काट दो, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाया

बरेली। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बीएलओ ड्यूटी को लेकर शिक्षिकाओं का घमासान खुलकर सामने आ गया है। बिथरी चैनपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय की सहायक अध्यापिका सुधी डॉली ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सहकर्मी शिक्षिका अंकिता मलिक ने गर्भपात का हवाला देकर फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जबकि स्कूल के अभिलेख बताते हैं कि उस अवधि में वह नियमित रूप से कार्यरत थीं।