Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

शिक्षिकाओं की जंग: ‘साहब, मेरा गर्भपात हुआ है… मेरी बीएलओ ड्यूटी काट दो, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाया

पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बीएलओ ड्यूटी को लेकर शिक्षिकाओं का घमासान खुलकर सामने आ गया है। बिथरी चैनपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय की सहायक अध्यापिका सुधी डॉली ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 19, 2025

डीएम अविनाश सिंह (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बीएलओ ड्यूटी को लेकर शिक्षिकाओं का घमासान खुलकर सामने आ गया है। बिथरी चैनपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय की सहायक अध्यापिका सुधी डॉली ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सहकर्मी शिक्षिका अंकिता मलिक ने गर्भपात का हवाला देकर फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जबकि स्कूल के अभिलेख बताते हैं कि उस अवधि में वह नियमित रूप से कार्यरत थीं।

गर्भपात का बहाना या फर्जीवाड़ा?

सुधी डॉली का दावा है कि चुनाव ड्यूटी पहले अंकिता मलिक को सौंपी गई थी। उन्होंने कथित गर्भपात और चिकित्सीय कारणों का हवाला देकर छुट्टी ले ली। लेकिन विद्यालय के दस्तावेज़ों में उनकी उपस्थिति दर्ज है। इस विरोधाभास को आधार बनाकर सुधी डॉली ने प्रशासन से प्रमाणपत्र की जांच कराने और फर्जी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

शिक्षिका बोलीं— “पिता बीमार, ड्यूटी निभाना असंभव”

अपने निजी हालात बताते हुए सुधी डॉली ने कहा कि उनके 85 वर्षीय पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। ऐसे में पंचायत चुनाव ड्यूटी निभाना उनके लिए असंभव है। उन्होंने डीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि प्रशासन सही जांच करे तो सच्चाई सामने आ जाएगी।

प्रशासन के पाले में विवाद

अब यह मामला जिलाधिकारी के दरबार में पहुंच गया है। सुधी डॉली का पत्र सोशल मीडिया और विभागीय हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि प्रमाणपत्र और अभिलेखों की जांच के बाद ही कार्रवाई तय होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 08:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / शिक्षिकाओं की जंग: ‘साहब, मेरा गर्भपात हुआ है… मेरी बीएलओ ड्यूटी काट दो, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.