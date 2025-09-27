‘आई लव मोहम्मद’ विवाद के बाद बरेली में 48 घंटे के लिए टेलीकॉम सेवाएं निलंबित

पूरा विवाद कानपुर में बरावफात जुलूस के दौरान 'आई लव मोहम्मद' बैनर लगने से शुरू हुआ, जो बाद में बरेली, मुरादाबाद, रामपुर जैसे प्रदेश के अन्य जिलों में फैल गया। बरेली में शुक्रवार को नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हुए और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान सहित कई लोग गिरफ्तार हुए। हिंदू संगठनों ने जवाब में 'आई लव महादेव' और 'आई लव राम' जैसे पोस्टर लगाए, जिससे तनाव और बढ़ गया।