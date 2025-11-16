टेंपो लूट कांड: हाफिजगंज पुलिस ने 36 घंटे में पकड़े तीन बदमाश, टेंपो-तमंचा व नकदी बरामद

बरेली। हाफिजगंज थाना पुलिस ने टेंपो लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को मात्र 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया टेंपो, मोबाइल फोन, नकदी और एक तमंचा बरामद किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
जानकारी के मुताबिक नवाबगंज थाना क्षेत्र के अभयराजपुर निवासी गौरव गंगवार शुक्रवार को टेंपो से बरखेड़ा मार्ग पर सीठोर की ओर जा रहे थे। रास्ते में तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने तमंचा दिखाकर गौरव से मोबाइल, 1270 रुपये और टेंपो लूट लिया। विरोध करने पर उन्हें पीटा और बंधक बनाकर खाई में फेंक दिया। बाद में गौरव ने क्योलड़िया थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई।
हाफिजगंज थाना प्रभारी प्रवीन सोलंकी ने बताया कि शनिवार रात एसआई रोबिन कुमार, दरोगा नितेश चौधरी, सिपाही दिनेश कुमार और प्रेम सिंह गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि ग्राम सुंदरी के आगे देशनगर तिराहे के पास तीन लोग टेंपो में बैठकर लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर तीनों को मौके से दबोच लिया।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोनू उर्फ सोमपाल, जितेंद्र उर्फ गंठा और लोकेश उर्फ अर्जुन उर्फ लडडू के रूप में हुई है। तीनों आरोपी गांव नकटी नरायनपुर थाना क्योलड़िया के निवासी हैं। थाना प्रभारी के अनुसार हाफिजगंज और क्योलड़िया थानों में इनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
