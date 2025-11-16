टेंपो लूट कांड: हाफिजगंज पुलिस ने 36 घंटे में पकड़े तीन बदमाश, टेंपो-तमंचा व नकदी बरामद

जानकारी के मुताबिक नवाबगंज थाना क्षेत्र के अभयराजपुर निवासी गौरव गंगवार शुक्रवार को टेंपो से बरखेड़ा मार्ग पर सीठोर की ओर जा रहे थे। रास्ते में तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने तमंचा दिखाकर गौरव से मोबाइल, 1270 रुपये और टेंपो लूट लिया। विरोध करने पर उन्हें पीटा और बंधक बनाकर खाई में फेंक दिया। बाद में गौरव ने क्योलड़िया थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई।