बरेली में आवारा कुत्तों का आतंक, पांच साल की बच्ची हुई शिकार, आखिर कब मिलेगा छुटकारा

बरेली। भोजीपुरा क्षेत्र के गांव फत्तेपुर में शुक्रवार सुबह दर्दनाक घटना सामने आई। घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय मासूम बच्ची पर अचानक झुंड में घूम रहे आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से बच्ची के चेहरे पर गहरे जख्म हो गए। परिजनों ने शोर मचाकर और स्थानीय लोगों की मदद से कुत्तों को किसी तरह खदेड़ा और घायल बच्ची को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया और एंटी रैबीज वैक्सीन (ARV) लगाई।