156 घंटे का स्वच्छता महाअभियान अंतिम पड़ाव पर, जागरूकता संदेशों से गूंजीं शहर की गलियां

शहर को चमकाने के लिए नगर निगम की ओर से चलाया गया 156 घंटे का स्वच्छता महाअभियान बुधवार को अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। गांधी जयंती के मौके पर यह अभियान पूरा होगा। इस दौरान जहां मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का खास इंतजाम किया गया, वहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार जागरूकता संदेश भी सुनाई देते रहे। less than 1 minute read