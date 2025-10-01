156 घंटे का स्वच्छता महाअभियान अंतिम पड़ाव पर, जागरूकता संदेशों से गूंजीं शहर की गलियां

बरेली। शहर को चमकाने के लिए नगर निगम की ओर से चलाया गया 156 घंटे का स्वच्छता महाअभियान बुधवार को अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। गांधी जयंती के मौके पर यह अभियान पूरा होगा। इस दौरान जहां मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का खास इंतजाम किया गया, वहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार जागरूकता संदेश भी सुनाई देते रहे।
शासन स्तर से भी इस महाअभियान पर पैनी नजर रखी गई। बुधवार को नामित टीम ने वीडियो कॉल के जरिए वार्डों की सफाई व्यवस्था की लाइव मॉनिटरिंग की। निगम की टीमों ने झुमका चौराहे पर विशेष अभियान चलाकर लोगों को यह संदेश दिया कि शहर को साफ रखना केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का फर्ज है।
महाअभियान की शुरुआत से पहले नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य समेत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने खुद श्रमदान कर लोगों को प्रेरित किया। अभियान के तहत हर वार्ड में दो-दो सफाई नायक और सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। कूड़ा उठाने से लेकर नालियों की सफाई तक पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है।
नगर आयुक्त ने कहा कि लक्ष्य केवल शहर को साफ करना ही नहीं, बल्कि इसे सुंदर और सुरक्षित बनाना है। इसके लिए जनता का सहयोग सबसे जरूरी है। अभियान के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी।
