Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

156 घंटे का स्वच्छता महाअभियान अंतिम पड़ाव पर, जागरूकता संदेशों से गूंजीं शहर की गलियां

शहर को चमकाने के लिए नगर निगम की ओर से चलाया गया 156 घंटे का स्वच्छता महाअभियान बुधवार को अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। गांधी जयंती के मौके पर यह अभियान पूरा होगा। इस दौरान जहां मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का खास इंतजाम किया गया, वहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार जागरूकता संदेश भी सुनाई देते रहे।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 01, 2025

बरेली। शहर को चमकाने के लिए नगर निगम की ओर से चलाया गया 156 घंटे का स्वच्छता महाअभियान बुधवार को अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। गांधी जयंती के मौके पर यह अभियान पूरा होगा। इस दौरान जहां मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का खास इंतजाम किया गया, वहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार जागरूकता संदेश भी सुनाई देते रहे।

शासन स्तर से भी इस महाअभियान पर पैनी नजर रखी गई। बुधवार को नामित टीम ने वीडियो कॉल के जरिए वार्डों की सफाई व्यवस्था की लाइव मॉनिटरिंग की। निगम की टीमों ने झुमका चौराहे पर विशेष अभियान चलाकर लोगों को यह संदेश दिया कि शहर को साफ रखना केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का फर्ज है।

महाअभियान की शुरुआत से पहले नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य समेत अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने खुद श्रमदान कर लोगों को प्रेरित किया। अभियान के तहत हर वार्ड में दो-दो सफाई नायक और सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। कूड़ा उठाने से लेकर नालियों की सफाई तक पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है।

नगर आयुक्त ने कहा कि लक्ष्य केवल शहर को साफ करना ही नहीं, बल्कि इसे सुंदर और सुरक्षित बनाना है। इसके लिए जनता का सहयोग सबसे जरूरी है। अभियान के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 09:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 156 घंटे का स्वच्छता महाअभियान अंतिम पड़ाव पर, जागरूकता संदेशों से गूंजीं शहर की गलियां

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार के अफसरों ने छीनी तौकीर के रिश्तेदार सलमान की गनर सुरक्षा, खुफिया रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

बरेली

शहर की सड़कों पर दिखी महिला शक्ति की ताकत, कंधे से कंधा मिलाकर फ्लैग मार्च में उतरीं 800 महिला पुलिसकर्मी

बरेली

पति ने पत्नी को रंगे हाथों प्रेमी के साथ पकड़ा फिर पत्नी ने रची ऐसी साजिश…8 दिन बाद खाईं में मिला शव

बरेली

नफरती मौलाना की साजिश का पर्दाफाश : नमाज का वक्त बदलकर जुटाई थी भीड़, फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड कर कराया बवाल, आईएमसी नेता समेत आठ को भेजा जेल

बरेली

ड्रोन फुटेज से खुलासा: बरेली में कैसे बिगड़े हालात, पुलिस पर बरसे पत्थर फिर चला लाठीचार्ज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.