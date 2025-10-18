Patrika LogoSwitch to English

घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़, आरोपियों ने की अपहरण की कोशिश, फिर हुआ ये

बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में एक अकेली महिला के साथ हुई शर्मनाक घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है। 10 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे चार लोगों ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे अगवा करने की कोशिश की।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 18, 2025

बरेली। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में एक अकेली महिला के साथ हुई शर्मनाक घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है। 10 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे चार लोगों ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे अगवा करने की कोशिश की। पीड़िता ने बताया कि उसके पति मजदूरी करते हैं और घर पर अक्सर मौजूद नहीं रहते, जिसका फायदा उठाकर आरोपी महिला को परेशान करते रहे।

पीड़िता ने कहा कि आरोपी नेत्रपाल, लेखराज, ओमपाल और प्रमोद समय-समय पर उसे धमकाते और परेशान करते थे। 10 अक्टूबर की रात चारों आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और अपहरण की कोशिश भी की।

घटना की जानकारी मिलते ही महिला ने एसएसपी बरेली अनुराग आर्य को शिकायत दी। पुलिस ने उनके निर्देश पर चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र की पुलिस लगातार छापेमारी कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 09:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़, आरोपियों ने की अपहरण की कोशिश, फिर हुआ ये

बरेली

उत्तर प्रदेश

