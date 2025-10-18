घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़, आरोपियों ने की अपहरण की कोशिश, फिर हुआ ये

बरेली। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में एक अकेली महिला के साथ हुई शर्मनाक घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है। 10 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे चार लोगों ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे अगवा करने की कोशिश की। पीड़िता ने बताया कि उसके पति मजदूरी करते हैं और घर पर अक्सर मौजूद नहीं रहते, जिसका फायदा उठाकर आरोपी महिला को परेशान करते रहे।