गुंडों पर चला प्रशासन का डंडा, दो आरोपी जिला बदर, चार पाबंद, अवैध सिलेंडर व कालाबाजारी पर गिरी गाज

सदर तहसील के चन्द्रपुर काजियान गांव में छापे के दौरान 36 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध भंडारण से बरामद हुए। जौहरपुर पश्चिमी क्षेत्र में उचित दर विक्रेता अजीम मियां की दुकान से बरामद खाद्यान्न, जो महंगे दामों पर बेचा जा रहा था, जब्त कर लिया गया। नवाबगंज तहसील की गरगइया ग्राम पंचायत में एसएच जनसेवा केंद्र संचालक मो. आसिफ के पास से 13 गैस सिलेंडर मिले, जिन्हें कालाबाजारी में दोषी पाए जाने पर कब्जे में लेकर राज्य सरकार के पक्ष में कर दिया गया। इस कार्रवाई से गुंडों और कालाबाजारी करने वालों में खलबली मच गई है, जबकि आम लोगों ने प्रशासन की इस सख्ती का स्वागत किया है।