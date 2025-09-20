गुंडों पर चला प्रशासन का डंडा, दो आरोपी जिला बदर, चार पाबंद, अवैध सिलेंडर व कालाबाजारी पर गिरी गाज

बरेली। अपराधियों और कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पूर्णिमा सिंह ने गुंडा एक्ट के तहत दो शातिरों को तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया, जबकि चार अन्य को पाबंद कर दिया गया। इसके साथ ही अवैध तरीके से जमा किए गए गैस सिलेंडर और खाद्यान्न भी जब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में कर दिए गए।
हाफिजगंज थाना क्षेत्र के शिवम पंडित और दिनेश को जिले की सीमा से बाहर कर दिया गया है। शिवम पर हत्या के प्रयास और मारपीट जैसे पांच मुकदमे, जबकि दिनेश पर विभिन्न थानों में नौ मुकदमे दर्ज हैं। दोनों की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इन्हें जिला बदर किया गया।
इसके अलावा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नवाबगंज के सत्यपाल, क्योलड़िया के हरेन्द्र यादव उर्फ हरनन्दन, फतेहगंज पूर्वी के मोहनलाल और हाफिजगंज के गौरव गंगवार को व्यक्तिगत बंधपत्र पर पाबंद किया गया है। थानाध्यक्षों को इनकी हर गतिविधि पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सदर तहसील के चन्द्रपुर काजियान गांव में छापे के दौरान 36 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध भंडारण से बरामद हुए। जौहरपुर पश्चिमी क्षेत्र में उचित दर विक्रेता अजीम मियां की दुकान से बरामद खाद्यान्न, जो महंगे दामों पर बेचा जा रहा था, जब्त कर लिया गया। नवाबगंज तहसील की गरगइया ग्राम पंचायत में एसएच जनसेवा केंद्र संचालक मो. आसिफ के पास से 13 गैस सिलेंडर मिले, जिन्हें कालाबाजारी में दोषी पाए जाने पर कब्जे में लेकर राज्य सरकार के पक्ष में कर दिया गया। इस कार्रवाई से गुंडों और कालाबाजारी करने वालों में खलबली मच गई है, जबकि आम लोगों ने प्रशासन की इस सख्ती का स्वागत किया है।