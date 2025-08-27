कारोबारी ने चार साल के बेटे को दिया जहर, खुद पत्नी संग लगाई फांसी, 33 पन्नों के सुसाइड नोट में लिखा ये सच

कारोबारी सचिन अपने दो भाइयों रोहित और मोहित के साथ एक ही मकान में रहते थे। बुधवार को बड़े भाई मोहित के बेटे का नामकरण संस्कार था। घर में सुबह से ही चहल-पहल थी। परिवारजन तैयारियों में लगे थे। लेकिन जब सुबह आठ बजे तक सचिन नीचे नहीं आया तो मां सीमा ने आवाज दी। कोई जवाब न मिलने पर वे ऊपर गईं और दरवाजा खोलते ही चीख उठीं। एक कमरे में सचिन का शव फंदे से लटका था। दूसरे कमरे में पत्नी शिवांगी ने भी फंदा लगा लिया था। मासूम बेटा बिस्तर पर पड़ा था, उसके ऊपर कंबल था। जब कंबल हटाया गया तो उसके मुंह से झाग निकलते दिखे। यह दृश्य देख परिजनों के साथ कॉलोनी के लोग भी स्तब्ध रह गए।