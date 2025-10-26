Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

ठेले वाले की दबंगई… बिजली चोरी की वसूली करने गए अमीन पर किया हमला, नोटिस फाड़कर दी धमकी, फिर हुआ ये

तहसील सदर में तैनात संग्रह अमीन सैटेलाइट इलाके में बिजली चोरी के एक मामले में वसूली करने गया था। तब आरोपी ने सरकारी नोटिस फाड़ फेंका और अमीन को गालियां देकर जान से मारने की धमकी भी दी।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 26, 2025

बरेली। तहसील सदर में तैनात संग्रह अमीन सैटेलाइट इलाके में बिजली चोरी के एक मामले में वसूली करने गया था। तब आरोपी ने सरकारी नोटिस फाड़ फेंका और अमीन को गालियां देकर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित अमीन ने बारादरी थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

कटरा चांद खां में तैनात अमीन मनोज कुमार यादव के मुताबिक सूरज पुत्र कालीचरन निवासी नवादा शेखान पर बिजली चोरी के 27 हजार 191 रुपये बकाया हैं। कई महीनों से वसूली के प्रयास के बावजूद सूरज नहीं मिल रहा था। 16 अक्तूबर को तहसील द्वारा आरसी प्रपत्र-36 जारी किया गया, जिसे तामील कराने अमीन कई बार उसके घर गया, मगर वह हर बार नदारद मिला।

शनिवार को सूचना मिली कि सूरज सैटेलाइट क्षेत्र में फल का ठेला लगाता है। दोपहर करीब 12:40 बजे अमीन वहां पहुंचा और बिजली चोरी की रकम जमा करने व नोटिस तामील करने की बात कही। इस पर सूरज भड़क गया, उसने नोटिस छीनकर फेंक दिया, गालियां दीं और धमकाते हुए बोला जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई है, उसे भी मारूंगा, और अगर फिर वसूली करने आए तो तुझे भी जान से मार दूंगा। कोई पैसा नहीं दूंगा।

घटना के बाद अमीन ने पूरी बात लिखित रूप से थाना बारादरी में दी है। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आरोपी सूरज पहले भी सरकारी कर्मचारियों से उलझ चुका है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 12:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ठेले वाले की दबंगई… बिजली चोरी की वसूली करने गए अमीन पर किया हमला, नोटिस फाड़कर दी धमकी, फिर हुआ ये

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एसटीएफ ने दबोचे 6 अफीम तस्कर, यूपी, दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में करते थे सप्लाई, 20 लाख की खेप बरामद

बरेली

कलंकित होते रिश्ते : दादा ने अपनी 10 माह और ढाई साल की पोतियों से की छेड़छाड़!, एफआईआर दर्ज

बरेली

बरेली में बढ़ी ठंड लेकिन रात-दिन के तापमान का अंतर बना रहा रोगी

weather
बरेली

पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बरेली प्रशासन अलर्ट, डीएम-एसएसपी ने की तैयारियों की समीक्षा, अफसरों को दिए ये निर्देश

बरेली

विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047 : डीएम ने जनता से मांगे सुझाव, कहा- हर नागरिक का विचार बनेगा विकास का आधार

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.