ठेले वाले की दबंगई… बिजली चोरी की वसूली करने गए अमीन पर किया हमला, नोटिस फाड़कर दी धमकी, फिर हुआ ये

शनिवार को सूचना मिली कि सूरज सैटेलाइट क्षेत्र में फल का ठेला लगाता है। दोपहर करीब 12:40 बजे अमीन वहां पहुंचा और बिजली चोरी की रकम जमा करने व नोटिस तामील करने की बात कही। इस पर सूरज भड़क गया, उसने नोटिस छीनकर फेंक दिया, गालियां दीं और धमकाते हुए बोला जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई है, उसे भी मारूंगा, और अगर फिर वसूली करने आए तो तुझे भी जान से मार दूंगा। कोई पैसा नहीं दूंगा।