ठेले वाले की दबंगई… बिजली चोरी की वसूली करने गए अमीन पर किया हमला, नोटिस फाड़कर दी धमकी, फिर हुआ ये

बरेली। तहसील सदर में तैनात संग्रह अमीन सैटेलाइट इलाके में बिजली चोरी के एक मामले में वसूली करने गया था। तब आरोपी ने सरकारी नोटिस फाड़ फेंका और अमीन को गालियां देकर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित अमीन ने बारादरी थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
कटरा चांद खां में तैनात अमीन मनोज कुमार यादव के मुताबिक सूरज पुत्र कालीचरन निवासी नवादा शेखान पर बिजली चोरी के 27 हजार 191 रुपये बकाया हैं। कई महीनों से वसूली के प्रयास के बावजूद सूरज नहीं मिल रहा था। 16 अक्तूबर को तहसील द्वारा आरसी प्रपत्र-36 जारी किया गया, जिसे तामील कराने अमीन कई बार उसके घर गया, मगर वह हर बार नदारद मिला।
शनिवार को सूचना मिली कि सूरज सैटेलाइट क्षेत्र में फल का ठेला लगाता है। दोपहर करीब 12:40 बजे अमीन वहां पहुंचा और बिजली चोरी की रकम जमा करने व नोटिस तामील करने की बात कही। इस पर सूरज भड़क गया, उसने नोटिस छीनकर फेंक दिया, गालियां दीं और धमकाते हुए बोला जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई है, उसे भी मारूंगा, और अगर फिर वसूली करने आए तो तुझे भी जान से मार दूंगा। कोई पैसा नहीं दूंगा।
घटना के बाद अमीन ने पूरी बात लिखित रूप से थाना बारादरी में दी है। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आरोपी सूरज पहले भी सरकारी कर्मचारियों से उलझ चुका है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
