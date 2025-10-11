Patrika LogoSwitch to English

बरेली

चेयरमैन ने महिला सभासद से हाथ पकड़कर की अभद्रता, पति को दी जान से मारने की धमकी

नगर पालिका आंवला के चेयरमैन सैय्यद आबिद अली एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। बोर्ड मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद वार्ड-17 की महिला सभासद अनुप्रिया मौर्य से कथित रूप से हाथ पकड़कर अभद्रता करने और विरोध करने पहुंचे उनके पति दिनेश मौर्य को जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

बरेली

Avanish Pandey

Oct 11, 2025

बरेली। नगर पालिका आंवला के चेयरमैन सैय्यद आबिद अली एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। बोर्ड मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद वार्ड-17 की महिला सभासद अनुप्रिया मौर्य से कथित रूप से हाथ पकड़कर अभद्रता करने और विरोध करने पहुंचे उनके पति दिनेश मौर्य को जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

चेयरमैन ने हाथ पकड़ कर झटका का जान से खत्म कर देंगे

पीड़ित दिनेश मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी नगर पालिका सभागार में विकास कार्यों को लेकर आवाज उठा रही थीं, जिससे चेयरमैन तिलमिला गए। मीटिंग खत्म होते ही चेयरमैन ने बाहर निकल रही सभासद का हाथ पकड़कर झटकते हुए अशोभनीय शब्द कहे और धमकाया। बहुत विकास की पड़ी है, अब देखता हूं तुम कैसे काम कराती हो! यह दृश्य देख जब दिनेश मौर्य मौके पर पहुंचे और विरोध जताया तो चेयरमैन ने खुलेआम कहा कि जो करना है कर लो, जान से खत्म कर दूंगा! इस पूरे प्रकरण पर आंवला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहले भी फंसे हैं कई विवादों में

आंवला चेयरमैन सय्यद आबिद अली पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। वार्ड-5 के सभासद सूरजपाल मौर्य ने अभद्रता और कार्यालय से जबरन निकालने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।
मोहल्ला किला की एक महिला ने भूमि विवाद में चेयरमैन पर केस दर्ज कराया था।
प्रयागराज कुंभ पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर भी सौरभ गुप्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ।

चेयरमैन ने कहा कि झूठे मुकदमों की साजिश

चेयरमैन सैय्यद आबिद अली ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि पूर्व अध्यक्ष सभासदों को भड़का रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद सभासद अनुप्रिया को मंच पर बुलाकर सम्मान कराना सुनिश्चित किया था।

Published on:

11 Oct 2025 09:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / चेयरमैन ने महिला सभासद से हाथ पकड़कर की अभद्रता, पति को दी जान से मारने की धमकी

