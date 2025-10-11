चेयरमैन ने महिला सभासद से हाथ पकड़कर की अभद्रता, पति को दी जान से मारने की धमकी

पीड़ित दिनेश मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी नगर पालिका सभागार में विकास कार्यों को लेकर आवाज उठा रही थीं, जिससे चेयरमैन तिलमिला गए। मीटिंग खत्म होते ही चेयरमैन ने बाहर निकल रही सभासद का हाथ पकड़कर झटकते हुए अशोभनीय शब्द कहे और धमकाया। बहुत विकास की पड़ी है, अब देखता हूं तुम कैसे काम कराती हो! यह दृश्य देख जब दिनेश मौर्य मौके पर पहुंचे और विरोध जताया तो चेयरमैन ने खुलेआम कहा कि जो करना है कर लो, जान से खत्म कर दूंगा! इस पूरे प्रकरण पर आंवला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।