उर्स और शोभायात्रा के लिए 4 सुपर जोन और 8 जोन में बंटा शहर, 100 मजिस्ट्रेट संभालेंगे मोर्चा, चप्पे-चप्पे पर रहेगी प्रशासन की नजर

प्रशासन ने आयोजन की निगरानी के लिए बड़ा खाका तैयार किया है। पूरे जिले को चार सुपर जोन और आठ जोन में बांटा गया है। वहीं, 16 जोनल मजिस्ट्रेट, 28 मजिस्ट्रेट और 56 सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर लगाए गए हैं। सभी को निर्देश दिया गया है कि वे लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण करें और किसी भी समस्या की सूचना सीधे कंट्रोल रूम (5812428183 और 5812422202) पर दें। डीएम ने अधिकारियों को हिदायत दी कि ड्यूटी दो पालियों में होगी, लेकिन जब तक अगला मजिस्ट्रेट मौके पर न आ जाए, तब तक कोई भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा। साथ ही किसी भी जिला स्तरीय अधिकारी को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।