बरेली

उर्स और शोभायात्रा के लिए 4 सुपर जोन और 8 जोन में बंटा शहर, 100 मजिस्ट्रेट संभालेंगे मोर्चा, चप्पे-चप्पे पर रहेगी प्रशासन की नजर

18,19 व 20 अगस्त को आयोजित होने वाले उर्स-ए-आला हजरत और माँ गंगा महारानी की शोभायात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तीन दिन तक शहर में लाखों की भीड़ जुटनी तय है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मजिस्ट्रेटों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 17, 2025

मजिस्ट्रेटों और अधिकारियों के साथ बैठक करते डीएम (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। 18,19 व 20 अगस्त को आयोजित होने वाले उर्स-ए-आला हजरत और माँ गंगा महारानी की शोभायात्रा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तीन दिन तक शहर में लाखों की भीड़ जुटनी तय है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मजिस्ट्रेटों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। डीएम ने साफ कहा किसी भी कीमत पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अधिकारी मैदान में सक्रिय रहें और भीड़ संभालने में कोताही न करें।

चार सुपर जोन, आठ जोन, 56 सेक्टर मजिस्ट्रेट मैदान में

प्रशासन ने आयोजन की निगरानी के लिए बड़ा खाका तैयार किया है। पूरे जिले को चार सुपर जोन और आठ जोन में बांटा गया है। वहीं, 16 जोनल मजिस्ट्रेट, 28 मजिस्ट्रेट और 56 सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर लगाए गए हैं। सभी को निर्देश दिया गया है कि वे लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण करें और किसी भी समस्या की सूचना सीधे कंट्रोल रूम (5812428183 और 5812422202) पर दें। डीएम ने अधिकारियों को हिदायत दी कि ड्यूटी दो पालियों में होगी, लेकिन जब तक अगला मजिस्ट्रेट मौके पर न आ जाए, तब तक कोई भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा। साथ ही किसी भी जिला स्तरीय अधिकारी को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

लाखों की भीड़ का अंदेशा, सौहार्द बनाए रखने पर जोर

तीन दिन तक चलने वाले उर्स में देश-विदेश से लाखों अकीदतमंद बरेली पहुंचेंगे। वहीं, 19 अगस्त को निकलने वाली माँ गंगा महारानी की शोभायात्रा में भी भारी भीड़ जुटेगी। ऐसे में डीएम ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं के साथ शालीन व्यवहार करें, ताकि यहां की व्यवस्थाओं की हर जगह तारीफ हो।

बैनरों से लेकर गौशालाओं तक पर नज़र

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि शोभायात्रा में लगाए जाने वाले बैनर और होर्डिंग्स ऊँचाई पर हों, ताकि जुलूस में किसी तरह की रुकावट न आए। वहीं, उपजिलाधिकारियों और बीडीओ को कहा गया कि वे लगातार गौशालाओं का निरीक्षण करें और व्यवस्थाओं में लापरवाही न बरतें। बैठक में एडीएम नगर सौरभ दुबे, एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम (वि/रा) संतोष सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सहित सभी उपजिलाधिकारी, बीडीओ और तैनात मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।

