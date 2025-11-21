Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

रामायण वाटिका की भव्यता को देख मंत्रमुग्ध हुए कमिश्नर, बोले- रूद्रावनम पार्क बनेगा बरेली की नई पहचान

शहर के विकास से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स की शुक्रवार को कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत परखी। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन, सचिव और अन्य वरिष्ठ अभियंताओं के साथ किए गए इस मैराथन निरीक्षण में कमिश्नर ने साफ कहा कि तय समय-सीमा और गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 21, 2025

बरेली। शहर के विकास से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स की शुक्रवार को कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत परखी। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन, सचिव और अन्य वरिष्ठ अभियंताओं के साथ किए गए इस मैराथन निरीक्षण में कमिश्नर ने साफ कहा कि तय समय-सीमा और गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सबसे पहले रामगंगा नगर आवासीय योजना (सेक्टर-2) स्थित भव्य रामायण वाटिका का निरीक्षण किया गया। भगवान श्रीराम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा, मियावाकी वन क्षेत्र, आकर्षक लैंडस्केपिंग और रोशनी की उत्कृष्ट व्यवस्था देखकर आयुक्त संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि यह स्थल बरेली की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देगा।

सेक्टर-7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कन्वेंशन सेंटर पर तेज करने होंगे कदम

इसके बाद सेक्टर-7 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कन्वेंशन सेंटर पहुंचे आयुक्त ने मल्टी-स्पोर्ट्स एरीना, दर्शक दीर्घा, पार्किंग और सभागार के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि काम की गति बढ़ाई जाए और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में करीब एक लाख वर्गमीटर में विकसित हो रहे रूद्रावनम् पार्क का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने इसे शहर की भविष्य की पहचान बताया। उन्होंने समय के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए इसे विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित करने पर जोर दिया।

नई टाउनशिप पर भी हुई गहन समीक्षा

बड़हे बाईपास और पीलीभीत रोड पर प्रस्तावित नई टाउनशिप के स्थल का भी निरीक्षण किया गया। आयुक्त ने सड़क नेटवर्क, वाणिज्यिक क्षेत्रों, हरित पट्टियों और सामुदायिक सुविधाओं को संतुलित रूप से शामिल करते हुए बेहतर शहरी डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के अंत में आयुक्त ने दो टूक कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाएं तय समय-सीमा में पूरी होंगी। सौंदर्यीकरण, सुरक्षा मानकों और आधुनिक तकनीक के उपयोग में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं चलेगी। बीडीए के इन प्रोजेक्ट्स से आने वाले समय में बरेली शहर को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 07:54 pm

Published on:

21 Nov 2025 07:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / रामायण वाटिका की भव्यता को देख मंत्रमुग्ध हुए कमिश्नर, बोले- रूद्रावनम पार्क बनेगा बरेली की नई पहचान

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इंस्पेक्टर सस्पेंड, डीआईजी ने सीओ पर गिराई जांच की गाज, एनडीपीएस और गौवध की घटनाएं होने पर नपेंगे थानेदार और सीओ

बरेली

शाहजहांपुर केस के बाद रेंज में डीआईजी का हाई अलर्ट, एंबुलेंस रोकेंगे तो सीधे भरना होगा 10 हजार का जुर्माना, चालक बनाएंगे वीडियो

बरेली

आंवला में विधवा पेंशन घोटाला: डीएम ने एसएसपी को भेजी रिपोर्ट, एसआईटी गठित कर विस्तृत जांच के आदेश

बरेली

इंस्टाग्राम के इश्क ने जिम में कराया बवाल, प्रेमी ट्रेनर शोएब, मालिक समेत छह पर एफआईआर, हिन्दू….

बरेली

शादी का झांसा देकर शोईब ने लूटी विधवा महिला की आबरू, दहेज के नाम पर 1 लाख हड़पने का आरोप, जाने पूरा मामला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.