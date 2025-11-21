रामायण वाटिका की भव्यता को देख मंत्रमुग्ध हुए कमिश्नर, बोले- रूद्रावनम पार्क बनेगा बरेली की नई पहचान

इसके बाद सेक्टर-7 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कन्वेंशन सेंटर पहुंचे आयुक्त ने मल्टी-स्पोर्ट्स एरीना, दर्शक दीर्घा, पार्किंग और सभागार के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि काम की गति बढ़ाई जाए और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में करीब एक लाख वर्गमीटर में विकसित हो रहे रूद्रावनम् पार्क का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने इसे शहर की भविष्य की पहचान बताया। उन्होंने समय के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए इसे विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित करने पर जोर दिया।