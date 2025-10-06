बवाल वाले इलाकों में गरजा निगम का बुलडोजर: 34 से अधिक दुकानदारों का कब्जा ढहाया

बताया जा रहा है कि नगर निगम फिलहाल उन्हीं इलाकों में सख्त रुख अपना रहा है, जहां 26 सितंबर के बवाल में आरोपी अधिक हैं। इससे पहले सैलानी क्षेत्र में निगम का बुलडोजर चला था। अब सोमवार को कटघर किला मार्केट में टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सी.बी. जोशी ने बताया कि यह नगर निगम की नियमित कार्रवाई है और आगे भी इसी तरह अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि टीम में 30 से अधिक कर्मचारी, सुरक्षा बल और एक जेसीबी मशीन शामिल रही।