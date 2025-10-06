बवाल वाले इलाकों में गरजा निगम का बुलडोजर: 34 से अधिक दुकानदारों का कब्जा ढहाया

बरेली। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की मुहिम लगातार जारी है। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे निगम के प्रवर्तन दस्ते ने कटघर किला क्रॉसिंग के पास अपनी मार्केट के बाहर कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। दुकानों के सामने बने पक्के ढांचे, नाले-नालियों पर डाली गई स्लैब और सड़क पर रखे गए सामान को हटवाया गया।
जहां कार्रवाई हुई, वह इलाका कटघर पार्क के बाहर का है। नगर निगम यहां जल्द ही एक नया पार्क विकसित करने जा रहा है। निगम की कार्रवाई शुरू होते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। कार्रवाई के दौरान आवागमन भी करीब एक घंटे तक बाधित रहा।
बताया जा रहा है कि नगर निगम फिलहाल उन्हीं इलाकों में सख्त रुख अपना रहा है, जहां 26 सितंबर के बवाल में आरोपी अधिक हैं। इससे पहले सैलानी क्षेत्र में निगम का बुलडोजर चला था। अब सोमवार को कटघर किला मार्केट में टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सी.बी. जोशी ने बताया कि यह नगर निगम की नियमित कार्रवाई है और आगे भी इसी तरह अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि टीम में 30 से अधिक कर्मचारी, सुरक्षा बल और एक जेसीबी मशीन शामिल रही।
नगर निगम ने जिस मार्केट में बुलडोजर चलाया, वहां निगम की 34 दुकानें हैं। इनके अलावा सामने की मार्केट में भी कार्रवाई की गई। जब टीम पहुंची तो अधिकतर दुकानें बंद थीं। निगम कर्मियों ने सड़क किनारे रखे बोर्ड, शेड और अवैध निर्माण तोड़ दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम ने सही किया, लेकिन अन्य इलाकों में भी इसी तरह कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि शहर में अतिक्रमण पूरी तरह खत्म हो सके।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग