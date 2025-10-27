डीआईजी ने कप्तानों संग की समीक्षा बैठक, महिला सुरक्षा और सड़क हादसे रोकने की बनी रणनीति, चुनाव को लेकर दिए ये निर्देश

बरेली। अपराध पर नकेल कसने और पंचायत चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर सोमवार को बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने चारों जिलों के पुलिस कप्तानों संग बैठक की। परिक्षेत्रीय कार्यालय में हुई इस समीक्षा बैठक में बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के एसएसपी/एसपी शामिल रहे।
बैठक में डीआईजी ने कहा कि अपराधियों और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने, लंबित विवेचनाओं को जल्द निपटाने और गंभीर अपराधों में ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए।
डीआईजी ने महिला उत्पीड़न, दहेज हत्या, पॉक्सो, हत्या, लूट, नकबजनी और वाहन चोरी जैसे मामलों की समीक्षा की और कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्पडेस्क और महिला बीट सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए। सड़क हादसों में कमी लाने को लेकर डीआईजी ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने और इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस में सही फीडिंग करने को कहा। उन्होंने थानों में जब्त माल और वाहनों के निस्तारण, पुलिसकर्मियों की पेंशन और मृतक आश्रित सेवायोजन मामलों की स्थिति भी जानी।
साइबर अपराधों पर डीआईजी ने चिंता जताते हुए हर थाने को इस पर सक्रिय रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि साइबर ठगों पर कार्रवाई में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंत में डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों को सतर्क रहने, संवेदनशील स्थानों की पहचान करने और शांति बनाए रखने के लिए सख्त चौकसी बरतने के निर्देश दिए।
