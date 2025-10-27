डीआईजी ने कप्तानों संग की समीक्षा बैठक, महिला सुरक्षा और सड़क हादसे रोकने की बनी रणनीति, चुनाव को लेकर दिए ये निर्देश

डीआईजी ने महिला उत्पीड़न, दहेज हत्या, पॉक्सो, हत्या, लूट, नकबजनी और वाहन चोरी जैसे मामलों की समीक्षा की और कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्पडेस्क और महिला बीट सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए। सड़क हादसों में कमी लाने को लेकर डीआईजी ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने और इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस में सही फीडिंग करने को कहा। उन्होंने थानों में जब्त माल और वाहनों के निस्तारण, पुलिसकर्मियों की पेंशन और मृतक आश्रित सेवायोजन मामलों की स्थिति भी जानी।