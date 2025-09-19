कलेक्ट्रेट में डीएम की दबंग एंट्री, पटलों पर मिली अव्यवस्था, कर्मचारियों में मचा हड़कंप, दिए ये निर्देश

निरीक्षण में एसडीएम रामजन्म यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम की इस कार्रवाई से पूरे कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों को यह स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब ढिलाई करने वालों पर कार्रवाई तय है। अचानक हुए इस औचक निरीक्षण ने न सिर्फ अफसरों को चौकन्ना किया बल्कि यह भी साफ कर दिया कि जिलाधिकारी शासन की नीतियों को लेकर गंभीर हैं और किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे।