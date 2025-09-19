कलेक्ट्रेट में डीएम की दबंग एंट्री, पटलों पर मिली अव्यवस्था, कर्मचारियों में मचा हड़कंप, दिए ये निर्देश

बरेली। शुक्रवार को अचानक जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट में निरीक्षण कर अफसरों व कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी। डीएम जब विभिन्न पटलों और अनुभागों में पहुंचे तो वहां अव्यवस्था और फाइलों की गड़बड़ी देखकर नाराज हो उठे। कई जगह पंजिकाओं का सही रख-रखाव नहीं मिला तो उन्होंने तत्काल सुधार के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि अब लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।
डीएम ने साफ कहा कि कलेक्ट्रेट जनता की उम्मीदों का केंद्र है और यहां आने वाले हर व्यक्ति को न्याय और राहत त्वरित रूप से मिलना चाहिए। “कॉमन मैन को किसी भी दिशा में परेशान नहीं होना चाहिए,” यह कहते हुए उन्होंने कर्मचारियों को समझाया कि जनता से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी करना बड़ी चूक मानी जाएगी।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्यस्थल की स्वच्छता और अनुशासन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि दफ्तर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले फरियादी को विश्वास जगे कि उसकी समस्या का समाधान यहीं होगा। गंदगी, अव्यवस्था और लापरवाही का माहौल कार्यालय की छवि को खराब करता है। इसलिए सभी अधिकारी-कर्मचारी फाइलों को सुव्यवस्थित रखें और जनसामान्य की समस्याओं को प्राथमिकता पर निपटाएं।
निरीक्षण में एसडीएम रामजन्म यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम की इस कार्रवाई से पूरे कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों को यह स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब ढिलाई करने वालों पर कार्रवाई तय है। अचानक हुए इस औचक निरीक्षण ने न सिर्फ अफसरों को चौकन्ना किया बल्कि यह भी साफ कर दिया कि जिलाधिकारी शासन की नीतियों को लेकर गंभीर हैं और किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे।