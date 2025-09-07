Patrika LogoSwitch to English

बरेली

2047 तक विकसित यूपी का सपना: बरेली से गूंजा संकल्प, डीएम बोले – जनता की ताकत से ही बनेगा नया उत्तर प्रदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के तहत बरेली में बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। सोमवार और मंगलवार को जिले में दो दिवसीय कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम होंगे।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 07, 2025

विभागीय अफसरों के साथ बैठक करते डीएम (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के तहत बरेली में बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। सोमवार और मंगलवार को जिले में दो दिवसीय कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

12 सेक्टर पर फोकस, जनता भी बनेगी भागीदार

कार्यक्रम के दौरान राज्य के विकास का विजन डॉक्यूमेंट जनता के बीच रखा जाएगा। इसमें अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति को केंद्र में रखकर कृषि, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आईटी, ग्राम्य विकास, अवसंरचना और सुशासन जैसे 12 सेक्टरों पर रोडमैप तय किया गया है।

पूर्व आईएएस-आईपीएस और प्रबुद्धजन करेंगे संवाद

प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को जनपदों में प्रवास पर भेजा है। ये 8 और 9 सितंबर को बरेली में छात्रों, शिक्षकों, व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे। लोगों को प्रदेश की विकास यात्रा की जानकारी दी जाएगी और भविष्य की रणनीति पर फीडबैक भी लिया जाएगा।

डीएम ने दी जिम्मेदारियां

बैठक में डीएम अविनाश सिंह ने साफ कहा कि यह अभियान सिर्फ सरकारी औपचारिकता नहीं है, बल्कि जनता को जोड़कर भविष्य का रोडमैप तय करने का प्रयास है। उन्होंने सभी विभागों के अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी और आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, अपर नगर आयुक्त शशि भूषण, बीडीए सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

Published on:

07 Sept 2025 09:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 2047 तक विकसित यूपी का सपना: बरेली से गूंजा संकल्प, डीएम बोले – जनता की ताकत से ही बनेगा नया उत्तर प्रदेश

