2047 तक विकसित यूपी का सपना: बरेली से गूंजा संकल्प, डीएम बोले – जनता की ताकत से ही बनेगा नया उत्तर प्रदेश

बरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के तहत बरेली में बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। सोमवार और मंगलवार को जिले में दो दिवसीय कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए।