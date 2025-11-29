इंजीनियर पत्नी ने खोली लेखपाल की रंगरेलियों की पोल, चैटिंग पकड़े जाने पर फौजी से बोली पुत्रवधू, कफन खरीद लो, गोलियों से भून देंगे

पीड़ित के अनुसार स्वाति मौका देखकर घर के सभी जेवर लेकर मायके चली गई और बिलसंडा थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके अलावा घरेलू हिंसा और हर्जाने के केस भी दायर कर दिए। इसी दौरान उसने एक बेटे को जन्म दिया, जो इस समय उसी के पास है। बादशाह का कहना है कि उनका बेटा कई बार पत्नी को घर लाने गया, लेकिन स्वाति ने मकान, जमीन और परिवार के लाइसेंस अपने नाम करने की शर्त रख दी। इनकार करने पर उसने ससुर और ननद पर छेड़छाड़ समेत गंभीर आरोप लगाकर जेल भिजवाने की धमकी दी।