इंजीनियर पत्नी ने खोली लेखपाल की रंगरेलियों की पोल, चैटिंग पकड़े जाने पर फौजी से बोली पुत्रवधू, कफन खरीद लो, गोलियों से भून देंगे

बरेली। बारादरी क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी ने अपनी बहू और उसके मायके वालों पर जानलेवा हमले, मारपीट, धमकी, जेवर लेकर भागने और झूठे मुकदमों में फंसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने एसएसपी अनुराग आर्य से शिकायत कर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पर बारादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पशुपति नाथ कॉलोनी निवासी रिटायर्ड फौजी बादशाह ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे मोहित गंगवार की शादी 2 फरवरी 2024 को स्वाति गंगवार से की थी। शादी के कुछ ही समय बाद पता चला कि स्वाति के बीसलपुर निवासी एक लेखपाल से अवैध संबंध हैं। यह चैटिंग लेखपाल की पत्नी, जो इंजीनियर हैं, ने खुद उपलब्ध कराई। मामला सामने आते ही स्वाति आगबबूला हो गई और ससुरालवालों को प्रताड़ित करने लगी।
पीड़ित के अनुसार स्वाति मौका देखकर घर के सभी जेवर लेकर मायके चली गई और बिलसंडा थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके अलावा घरेलू हिंसा और हर्जाने के केस भी दायर कर दिए। इसी दौरान उसने एक बेटे को जन्म दिया, जो इस समय उसी के पास है। बादशाह का कहना है कि उनका बेटा कई बार पत्नी को घर लाने गया, लेकिन स्वाति ने मकान, जमीन और परिवार के लाइसेंस अपने नाम करने की शर्त रख दी। इनकार करने पर उसने ससुर और ननद पर छेड़छाड़ समेत गंभीर आरोप लगाकर जेल भिजवाने की धमकी दी।
रिटायर्ड फौजी ने आरोप लगाया कि 27 अप्रैल 2025 को स्वाति के पिता वीरेन्द्र उर्फ छोटे सिंह, भाई शिवम और नवनीत अचानक घर में घुस आए और लाठी–डंडों से हमला कर दिया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पीड़ित ने बताया कि 10 नवंबर 2025 को स्वाति फिर उनके घर आई और गाली–गलौज किया। 112 नंबर पर पुलिस बुलाने पर वह सामान समेटकर चली गई। इसके बाद आरोपियों ने फोन कर पूरे परिवार को जान से मारने गोलियों से भून देने की धमकी दी।
