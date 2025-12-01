एफआरके सप्लाई में खुली पोल! 500 टन का था वादा, सिर्फ 28 टन की आपूर्ति, खाद्य निगम ने फ्रैश ऐग्रो फूड की बैंक गारंटी की जब्त

बरेली। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। हरियाणा के पंचकूला स्थित फ्रैश ऐग्रो फूड को बरेली मंडल की राइस मिलों को फोर्टिफाइड चावल कण (एफआरके) उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कंपनी समय पर आपूर्ति नहीं कर पाई। दो महीने बीतने के बाद भी कंपनी ने 500 मीट्रिक टन के मुकाबले सिर्फ 28.75 मीट्रिक टन, यानी महज 5.75 प्रतिशत एफआरके ही भेजा। इस ढिलाई का असर पूरे मंडल में धान खरीद और चावल की प्रोसेसिंग पर पड़ा है।