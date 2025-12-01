Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

एफआरके सप्लाई में खुली पोल! 500 टन का था वादा, सिर्फ 28 टन की आपूर्ति, खाद्य निगम ने फ्रैश ऐग्रो फूड की बैंक गारंटी की जब्त

फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। हरियाणा के पंचकूला स्थित फ्रैश ऐग्रो फूड को बरेली मंडल की राइस मिलों को फोर्टिफाइड चावल कण (एफआरके) उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कंपनी समय पर आपूर्ति नहीं कर पाई।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 01, 2025

बरेली। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। हरियाणा के पंचकूला स्थित फ्रैश ऐग्रो फूड को बरेली मंडल की राइस मिलों को फोर्टिफाइड चावल कण (एफआरके) उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कंपनी समय पर आपूर्ति नहीं कर पाई। दो महीने बीतने के बाद भी कंपनी ने 500 मीट्रिक टन के मुकाबले सिर्फ 28.75 मीट्रिक टन, यानी महज 5.75 प्रतिशत एफआरके ही भेजा। इस ढिलाई का असर पूरे मंडल में धान खरीद और चावल की प्रोसेसिंग पर पड़ा है।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक डॉ. ए. मनिकंडन के अनुसार एफआरके की कमी के कारण राइस मिलें फोर्टिफाइड चावल भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को नहीं दे पा रही हैं। नतीजतन धान क्रय केंद्रों पर पुराने स्टॉक का अंबार लगा हुआ है और नई खरीद पर भी असर पड़ रहा है। मिलों की उत्पादन क्षमता प्रभावित होने से किसानों को भी समय पर भुगतान और निर्गमन में दिक्कतें आ रही हैं।

स्थिति को गंभीर मानते हुए विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए फ्रैश ऐग्रो फूड की बैंक गारंटी 2,78,437 रुपये जब्त कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी को कई बार एफआरके आपूर्ति तेज करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कोई सुधार नहीं दिखा। लगातार देरी से धान क्रय व्यवस्था चरमराने लगी है, जिससे विभाग के पास कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

विभाग ने कंपनी को साफ चेतावनी दी है कि यदि आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो उसे डिबार और ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। इस कदम को प्रशासन ने फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की दिशा में आवश्यक बताया है। राइस मिल संचालकों का कहना है कि एफआरके की कमी से उत्पादन बाधित हो रहा है और इससे पूरी व्यवस्था प्रभावित हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 06:39 pm

Published on:

01 Dec 2025 06:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / एफआरके सप्लाई में खुली पोल! 500 टन का था वादा, सिर्फ 28 टन की आपूर्ति, खाद्य निगम ने फ्रैश ऐग्रो फूड की बैंक गारंटी की जब्त

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कॉलोनाइज़र पर बीडीए की सर्जिकल स्ट्राइक! 10 बीघा में फैली अवैध कॉलोनी मटियामेट, जानें किस पर गिरी गाज

बरेली

ब्लैकमेलर ने मेडिकल छात्रा के मंगेतर को भेजे अश्लील फोटो, रिश्ता टूटा… परिवार में हड़कंप, फिर हुआ ये

बरेली

फर्जी सीबीआई के चुंगल में फंसा आईटीबीपी जवान, ब्लैकमेल कर उड़ाए 4.50 लाख रुपये, फिर ऐसे खुली ठगी की पोल

बरेली

BLO सर्वेश गंगवार की मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बरेली दौरा: SIR के दबाव ने फिर ली एक शिक्षक की जान, परिवार को दिया सहारा

congress president condolences blo sarvesh gangwar death bareilly sir work pressure
बरेली

नोटिस के विवाद में कंपनी के पीआरएम ने बैट्री सेंटर संचालक को पीटा, दी जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.