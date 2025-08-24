घर में चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल, पैसों को लालच देकर भोले-भाले लोगों को फंसा रहा था बिक्की पास्टर

गांव वालों के मुताबिक, धर्म बदलवाने के लिए लोगों को पानी से भरी कुंडी में खड़ा कर शपथ दिलाई जाती थी। इसी बीच इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीणों को शपथ लेते देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाई है। यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले कादरचौक इलाके में भी इसी तरह प्रार्थना सभा कर लोगों को धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश पकड़ी गई थी। तब पुलिस ने पकड़ने के बाद आरोपियों को छोड़ दिया था।