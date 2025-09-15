घर में चल रहा था लालच और धमकी देकर धर्म परिवर्तन का खेल, पुलिस ने पादरी को पकड़ा, एफआईआर दर्ज

बरेली। अलीगंज थाना क्षेत्र में जबरन धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के ही दो लोगों ने पादरी ब्रज किशोर आर्य पर धमकी और लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी पादरी को हिरासत में ले लिया है, और रिपोर्ट दर्ज कर उससे पूछताछ की जा रही है।
थाना क्षेत्र के ग्राम कुण्डरिया फैजुल्लापुर ग्रामीण हरिशंकर मौर्य और भजनलाल वर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पादरी पिछले आठ-नौ महीनों से उन पर लगातार दबाव बना रहा था। आरोप है कि वह रोजाना दोपहर और शाम गांव आकर उन्हें बाइबिल पढ़वाता और तरह-तरह के प्रलोभन देकर अपने धर्म में शामिल करने की कोशिश करता। कुछ समय तक वे दबाव में उसके पास जाते भी रहे, लेकिन जब ग्रामीणों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इस खेल को पहचान लिया और शिकायत दर्ज कराई।
पीड़ितों का कहना है कि इस दबाव ने उन्हें मानसिक रूप से आहत किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पादरी के खिलाफ केस दर्ज किया है। गांव में इस घटना की खूब चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई न करती तो मामला और बड़ा हो सकता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है।