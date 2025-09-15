घर में चल रहा था लालच और धमकी देकर धर्म परिवर्तन का खेल, पुलिस ने पादरी को पकड़ा, एफआईआर दर्ज

थाना क्षेत्र के ग्राम कुण्डरिया फैजुल्लापुर ग्रामीण हरिशंकर मौर्य और भजनलाल वर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पादरी पिछले आठ-नौ महीनों से उन पर लगातार दबाव बना रहा था। आरोप है कि वह रोजाना दोपहर और शाम गांव आकर उन्हें बाइबिल पढ़वाता और तरह-तरह के प्रलोभन देकर अपने धर्म में शामिल करने की कोशिश करता। कुछ समय तक वे दबाव में उसके पास जाते भी रहे, लेकिन जब ग्रामीणों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इस खेल को पहचान लिया और शिकायत दर्ज कराई।