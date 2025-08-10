जमीन पर कब्जा करने पहुंचे दबंग, विरोध पर महिला को बेरहमी से पीटा, जान से मारने की धमकी का भी आरोप, कई पर एफआईआर

हरूनगला निवासी विन्देश्वरी पत्नी सतीश चन्द्र का आरोप है कि उनकी जमीन पर अरविन्द्र सिन्हा पुत्र रमेश चन्द्र सिन्हा, भूरा उर्फ संदीप पाठक पुत्र राजेश पाठक और तीन अज्ञात लोग कब्जा करने पहुंचे। पीड़िता ने इसका विरोध किया। इसी दौरान अरविन्द्र सिन्हा और संदीप पाठक ने लात-घूंसों से हमला कर दिया। मारपीट में उनका बायां पैर टूट गया।