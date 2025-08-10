जमीन पर कब्जा करने पहुंचे दबंग, विरोध पर महिला को बेरहमी से पीटा, जान से मारने की धमकी का भी आरोप, कई पर एफआईआर

बरेली। बारादरी क्षेत्र के हरूनगला गांव में दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर महिला को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। मारपीट में महिला का बायां पैर टूट गया। पीड़िता ने बारादरी थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
हरूनगला निवासी विन्देश्वरी पत्नी सतीश चन्द्र का आरोप है कि उनकी जमीन पर अरविन्द्र सिन्हा पुत्र रमेश चन्द्र सिन्हा, भूरा उर्फ संदीप पाठक पुत्र राजेश पाठक और तीन अज्ञात लोग कब्जा करने पहुंचे। पीड़िता ने इसका विरोध किया। इसी दौरान अरविन्द्र सिन्हा और संदीप पाठक ने लात-घूंसों से हमला कर दिया। मारपीट में उनका बायां पैर टूट गया।
घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता ने बारादरी थाने पहुंचकर सभी के खिलाफ तहरीर दी है। बारादरी पुलिस तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर रिपोट्र दर्ज की गई, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।