50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गईं प्रधानाध्यापिका, विद्यालय में निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार से मांगे थे रुपये

राजानगर कॉलोनी निवासी राजकुमार ने एंटी करप्शन से शिकायत की थी कि बिथरी चैनपुर के म्यूडी खुर्द स्थित प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा, निर्माण कार्य के बदले में उनसे 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही हैं। शिकायत पर टीम ने योजना बनाई और बुधवार दोपहर करीब 12:15 बजे जाल बिछाकर प्रधानाध्यापिका को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया।