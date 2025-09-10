50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गईं प्रधानाध्यापिका, विद्यालय में निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार से मांगे थे रुपये

बरेली। प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगना एक प्रधानाध्यापिका को भारी पड़ गया। एंटी करप्शन की टीम ने बुधवार को उन्हें स्कूल के भीतर ही नकदी लेते हुए दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
राजानगर कॉलोनी निवासी राजकुमार ने एंटी करप्शन से शिकायत की थी कि बिथरी चैनपुर के म्यूडी खुर्द स्थित प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा, निर्माण कार्य के बदले में उनसे 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही हैं। शिकायत पर टीम ने योजना बनाई और बुधवार दोपहर करीब 12:15 बजे जाल बिछाकर प्रधानाध्यापिका को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया।
टीम प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल की अगुवाई में मौके पर पहुंची टीम ने रकम बरामद कर ली और आरोपी को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें कोतवाली थाने ले जाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।