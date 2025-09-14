हैवानियत की हद… गड्ढे में जिंदा दफनाई 15 दिन की बच्ची, सांस लेने की छोड़ दी थी जगह, चींटियों ने काटा, फिर हुआ ये

जैतीपुर से गौहापुर जाने वाले रास्ते पर बहगुल नदी के पुल किनारे गांव का रहने वाला डबलू बकरी चरा रहा था। तभी उसे मिट्टी के ढेर के पास से रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो बच्ची का एक हाथ मिट्टी से बाहर था और उस पर चीटियां काट रही थीं। खून भी बह रहा था। बाकी शरीर मिट्टी में दबा हुआ था। डबलू ने शोर मचाया तो आसपास मौजूद लोग दौड़े और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची जैतीपुर थाना पुलिस ने बच्ची को बाहर निकाला। मासूम पूरी तरह मिट्टी से सनी हुई थी। प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।