जिला अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ हिस्ट्रीशीटर, कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरना तय

इस्लामनगर पुलिस ने 15 अगस्त की देर रात गांव अलीपुर के जंगल से हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र उर्फ वस्तावैया को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में धीरेंद्र के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया था। उसके खिलाफ जानलेवा हमले का नया मुकदमा दर्ज कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इंस्पेक्टर विशाल प्रताप का कहना था कि धीरेंद्र को शनिवार को जेल भेजा जाना था, लेकिन कागजी कार्रवाई अधूरी रहने के कारण उसे जेल नहीं भेजा जा सका। इसी चूक का फायदा उठाकर वह फरार हो गया।