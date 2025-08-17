Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

जिला अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ हिस्ट्रीशीटर, कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरना तय

मुठभेड़ में गोली लगने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र उर्फ वस्तावैया रविवार तड़के करीब पांच बजे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वह दो सिपाहियों की अभिरक्षा में अस्पताल के हड्डी वार्ड में भर्ती था। फरारी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 17, 2025

जिला अस्पताल में मौजूद पुलिस (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बदायूं। मुठभेड़ में गोली लगने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र उर्फ वस्तावैया रविवार तड़के करीब पांच बजे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वह दो सिपाहियों की अभिरक्षा में अस्पताल के हड्डी वार्ड में भर्ती था। फरारी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

एसएसपी डॉ. ब्रजेश सिंह ने लापरवाही बरतने वाले सिपाही धर्मेंद्र और कुशहर को तत्काल निलंबित कर दिया है। साथ ही दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद एसएसपी स्वयं जिला अस्पताल पहुंचे और सीसीटीवी कैमरों की जांच की। डॉक्टरों, मरीजों और तीमारदारों से पूछताछ कर हिस्ट्रीशीटर और सिपाहियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई। धीरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत छह पुलिस टीमों को लगाया गया है।

15 अगस्त की रात मुठभेड़ में पकड़ा गया था धीरेंद्र

इस्लामनगर पुलिस ने 15 अगस्त की देर रात गांव अलीपुर के जंगल से हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र उर्फ वस्तावैया को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में धीरेंद्र के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया था। उसके खिलाफ जानलेवा हमले का नया मुकदमा दर्ज कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इंस्पेक्टर विशाल प्रताप का कहना था कि धीरेंद्र को शनिवार को जेल भेजा जाना था, लेकिन कागजी कार्रवाई अधूरी रहने के कारण उसे जेल नहीं भेजा जा सका। इसी चूक का फायदा उठाकर वह फरार हो गया।

दरोगा की मां की हत्या का भी है आरोपी

धीरेंद्र पर कई संगीन आरोप हैं। 11 अगस्त की रात इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मौसमपुर गांव में बदमाशों ने बहादुरगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी मनवीर सिंह यादव की मां रातरानी उर्फ ज्ञानदेवी (65) की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद बदमाश सोने के जेवर लूटकर फरार हो गए थे। दरोगा ने इस वारदात में गांव के ही हिस्ट्रीशीटर धीरेंद्र के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जिला अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ हिस्ट्रीशीटर, कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरना तय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.