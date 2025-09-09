जूते बदलने गए होमगार्ड को हिस्ट्रीशीटर ने लोहे की रॉड से पीटा, आरोपी हिरासत में, इस बात पर हो गया आगबबूला

बरेली। थाना सीबीगंज के खलीलपुर रोड पर मंगलवार को हिस्ट्रीशीटर रवि गुप्ता ने जूते-चप्पल बदलने आए होमगार्ड पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से होमगार्ड लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा।
थाना क्षेत्र के ग्राम पस्तोर निवासी होमगार्ड नरेश पाल सिंह ने बताया कि उन्होंने सोमवार को रवि गुप्ता की दुकान से चप्पल खरीदी थी। मंगलवार को वह उसे बदलने दुकान पर पहुंचे तो दुकान मालिक हिस्ट्रीशीटर रवि गुप्ता आग-बबूला हो गया। आरोप है कि उसने गंदी-गंदी गालियां देते हुए लोहे की रॉड उठा ली और ताबड़तोड़ वार करने लगा।
नरेश पाल का कहना है कि हमले के दौरान रवि गुप्ता के साथ दो अन्य लोग भी थे, जिन्होंने उन्हें बुरी तरह पीटा। मारपीट से घायल होमगार्ड लहूलुहान हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, रवि गुप्ता थाना सीबीगंज का हिस्ट्रीशीटर बदमाश है और उसके आतंक से क्षेत्रवासी खौफजदा रहते हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
सीबीगंज इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया होमगार्ड पर हमले की शिकायत मिली है। घायल को अस्पताल भेजा गया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। आरोपी रवि गुप्ता हिस्ट्रीशीटर है, उसका हिरासत में ले लिया गया, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।