जूते बदलने गए होमगार्ड को हिस्ट्रीशीटर ने लोहे की रॉड से पीटा, आरोपी हिरासत में, इस बात पर हो गया आगबबूला

थाना क्षेत्र के ग्राम पस्तोर निवासी होमगार्ड नरेश पाल सिंह ने बताया कि उन्होंने सोमवार को रवि गुप्ता की दुकान से चप्पल खरीदी थी। मंगलवार को वह उसे बदलने दुकान पर पहुंचे तो दुकान मालिक हिस्ट्रीशीटर रवि गुप्ता आग-बबूला हो गया। आरोप है कि उसने गंदी-गंदी गालियां देते हुए लोहे की रॉड उठा ली और ताबड़तोड़ वार करने लगा।