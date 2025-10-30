Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

समधन को लेकर फरार हो गया समधी, पेड़ से लटका मिला महिला के पति का शव, जाने किसने की हत्या

अलापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को शहतूत के पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान कालीचरन पुत्र जगन्नाथ निवासी अल्लापुर के रूप में हुई। परिजनों ने उसकी पत्नी मीरा और समधी जयभगवान उर्फ पप्पू पर हत्या का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 30, 2025

मृतक कालीचरन (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बदायूं। अलापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को शहतूत के पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान कालीचरन पुत्र जगन्नाथ निवासी अल्लापुर के रूप में हुई। परिजनों ने उसकी पत्नी मीरा और समधी जयभगवान उर्फ पप्पू पर हत्या का आरोप लगाया है।

परिवार वालों के मुताबिक, कालीचरन की बेटी रीतू की शादी गांव के ही जयभगवान उर्फ पप्पू के बेटे विशाल से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही कालीचरन की पत्नी मीरा, समधी पप्पू के साथ घर छोड़कर चली गई थी। दोनों करीब एक साल से हिमाचल प्रदेश में साथ रह रहे थे। दिवाली पर मीरा कुछ दिन के लिए घर लौटी और पति के साथ रहने लगी, लेकिन दो दिन पहले वह फिर से पप्पू के साथ चली गई। तभी से कालीचरन उदास और गुमसुम रहने लगे थे।

गुरुवार तड़के सुबह पांच बजे कालीचरन के फोन पर किसी की कॉल आई, जिसके बाद वह घर से निकल गए। रास्ते में उन्होंने गांव की एक दुकान से बीड़ी खरीदी। इसके बाद सुबह करीब छह बजे ग्रामीणों ने देखा कि उनका शव खेत में पेड़ से लटका हुआ है। यह देख गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर परिवार और पुलिस मौके पर पहुंची।

मृतक के बेटे पंकज ने बताया कि उसके पिता की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है। उसने आरोप लगाया कि इस वारदात के पीछे उसकी मां मीरा और समधी जयभगवान का हाथ है। इंस्पेक्टर उदयवीर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है। कालीचरन खेतीबाड़ी और मेहनत-मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे। उनके दो बेटे पंकज और अरुण हैं, जबकि बेटी रीतू की शादी गांव में ही हुई है।

गांव वालों का कहना है कि कालीचरन एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन पत्नी और समधी के रिश्ते ने उनके घर की खुशियां उजाड़ दीं। पुलिस अब कॉल डिटेल्स और सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 07:23 pm

Published on:

30 Oct 2025 07:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / समधन को लेकर फरार हो गया समधी, पेड़ से लटका मिला महिला के पति का शव, जाने किसने की हत्या

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तिलियापुर में पूर्व प्रधान की अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर, 13 बीघा पर किया गया निर्माण जमींदोज

बरेली

साइबर स्लेवरी बना नया खतरा, फर्जी कॉल से वर्चुअल जेल तक साइबर ठगों के हथकंडों का पर्दाफाश, एडीजी ने खोली चौंकाने वाली पोल!

बरेली

सरदार पटेल की जयंती पर बरेली में भव्य तैयारी! कल निकलेगी रन फॉर यूनिटी पदयात्रा, युवाओं में जगाई जाएगी देशभक्ति की भावना

बरेली

प्लॉट के नाम पर लाखों की ठगी! रोहतास प्रोजेक्ट्स पर रुपये हड़पने का आरोप, एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज

बरेली

शहर के हर इलाके में मुस्तैद रहेंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें, टीकाकरण और जननी सुरक्षा पर रहेगा विशेष जोर, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.