समधन को लेकर फरार हो गया समधी, पेड़ से लटका मिला महिला के पति का शव, जाने किसने की हत्या

मृतक कालीचरन (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बदायूं। अलापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को शहतूत के पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान कालीचरन पुत्र जगन्नाथ निवासी अल्लापुर के रूप में हुई। परिजनों ने उसकी पत्नी मीरा और समधी जयभगवान उर्फ पप्पू पर हत्या का आरोप लगाया है।
परिवार वालों के मुताबिक, कालीचरन की बेटी रीतू की शादी गांव के ही जयभगवान उर्फ पप्पू के बेटे विशाल से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही कालीचरन की पत्नी मीरा, समधी पप्पू के साथ घर छोड़कर चली गई थी। दोनों करीब एक साल से हिमाचल प्रदेश में साथ रह रहे थे। दिवाली पर मीरा कुछ दिन के लिए घर लौटी और पति के साथ रहने लगी, लेकिन दो दिन पहले वह फिर से पप्पू के साथ चली गई। तभी से कालीचरन उदास और गुमसुम रहने लगे थे।
गुरुवार तड़के सुबह पांच बजे कालीचरन के फोन पर किसी की कॉल आई, जिसके बाद वह घर से निकल गए। रास्ते में उन्होंने गांव की एक दुकान से बीड़ी खरीदी। इसके बाद सुबह करीब छह बजे ग्रामीणों ने देखा कि उनका शव खेत में पेड़ से लटका हुआ है। यह देख गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर परिवार और पुलिस मौके पर पहुंची।
मृतक के बेटे पंकज ने बताया कि उसके पिता की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है। उसने आरोप लगाया कि इस वारदात के पीछे उसकी मां मीरा और समधी जयभगवान का हाथ है। इंस्पेक्टर उदयवीर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है। कालीचरन खेतीबाड़ी और मेहनत-मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे। उनके दो बेटे पंकज और अरुण हैं, जबकि बेटी रीतू की शादी गांव में ही हुई है।
गांव वालों का कहना है कि कालीचरन एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन पत्नी और समधी के रिश्ते ने उनके घर की खुशियां उजाड़ दीं। पुलिस अब कॉल डिटेल्स और सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।
