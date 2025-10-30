समधन को लेकर फरार हो गया समधी, पेड़ से लटका मिला महिला के पति का शव, जाने किसने की हत्या

परिवार वालों के मुताबिक, कालीचरन की बेटी रीतू की शादी गांव के ही जयभगवान उर्फ पप्पू के बेटे विशाल से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही कालीचरन की पत्नी मीरा, समधी पप्पू के साथ घर छोड़कर चली गई थी। दोनों करीब एक साल से हिमाचल प्रदेश में साथ रह रहे थे। दिवाली पर मीरा कुछ दिन के लिए घर लौटी और पति के साथ रहने लगी, लेकिन दो दिन पहले वह फिर से पप्पू के साथ चली गई। तभी से कालीचरन उदास और गुमसुम रहने लगे थे।