बरेली बवाल के मास्टरमाइंड बेनकाब, नेता समेत जाएंगे जेल, 500 उपद्रवी चिन्हित, एसएसपी बोले दबाव की राजनीति नहीं चलेगी

बरेली पुलिस और इंटेलीजेंस की जांच में यह साफ हो गया है कि यह बवाल अचानक भड़कने वाला नहीं था, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी। खुफिया रिपोर्ट और फुटेज के आधार पर कुछ स्थानीय नेताओं का नाम भी सामने आया है। सूत्र बताते हैं कि एक बड़े नेता समेत कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकी पर कार्रवाई जारी है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी साजिशकर्ता को छोड़ा नहीं जाएगा। डीआईजी अजय साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य दावा कर चुके हैं कि यह पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था और बरेली को सुलगाने की तैयारी थी। लेकिन पुलिस हर हालत से निपटने में सक्षम और तैयार है। बरेली के अमन चैन को कायम रखा जाएगा। इसको बर्बाद करने वाले जेल जाएंगे। उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर और NSA तक की कार्रवाई होगी।