Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

बरेली बवाल के मास्टरमाइंड बेनकाब, नेता समेत जाएंगे जेल, 500 उपद्रवी चिन्हित, एसएसपी बोले दबाव की राजनीति नहीं चलेगी

बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर पोस्ट प्रदर्शन और जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव की तस्वीरें अब साफ होने लगी हैं। पुलिस ने 500 से ज्यादा उपद्रवियों को वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित कर लिया है।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 27, 2025

बरेली। बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर पोस्ट प्रदर्शन और जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव की तस्वीरें अब साफ होने लगी हैं। पुलिस ने 500 से ज्यादा उपद्रवियों को वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित कर लिया है। देर रात से शनिवार सुबह तक पुलिस ने घर-घर दबिशें दीं। कई खुराफाती हिरासत में हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है।

बरेली को सुलगाने की थी बड़ी साजिश, नेताओं तक पहुंचे धागे

बरेली पुलिस और इंटेलीजेंस की जांच में यह साफ हो गया है कि यह बवाल अचानक भड़कने वाला नहीं था, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी। खुफिया रिपोर्ट और फुटेज के आधार पर कुछ स्थानीय नेताओं का नाम भी सामने आया है। सूत्र बताते हैं कि एक बड़े नेता समेत कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकी पर कार्रवाई जारी है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी साजिशकर्ता को छोड़ा नहीं जाएगा। डीआईजी अजय साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य दावा कर चुके हैं कि यह पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था और बरेली को सुलगाने की तैयारी थी। लेकिन पुलिस हर हालत से निपटने में सक्षम और तैयार है। बरेली के अमन चैन को कायम रखा जाएगा। इसको बर्बाद करने वाले जेल जाएंगे। उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर और NSA तक की कार्रवाई होगी।

अफसरों ने पूरी रात संभाला मोर्चा

शुक्रवार देर शाम बवाल थमने के बाद भी बरेली पुलिस चैन की नींद नहीं सोई। एडीजी जोन रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी, एसएसपी अनुराग आर्य के साथ एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसपी उत्तरी मुकेश मिश्रा और एसपी ट्रैफिक अकमल खान की टीमें पूरी रात सड़कों पर उतरी रहीं। शहर के अलग-अलग हिस्सों में पैदल मार्च और फ्लैग मार्च करते हुए उन्होंने जनता को संदेश दिया कि कानून का राज कायम है और रहेगा।

15 जिलों की फोर्स, PAC और पैरामिलिट्री तैनात

बरेली में हालात काबू में हैं, लेकिन किसी भी सूरत में दोबारा उपद्रव न हो, इसके लिए 15 जिलों से पुलिस फोर्स, PAC और पैरामिलिट्री की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। करीब 8000 से अधिक जवान पूरे शहर को सुरक्षा घेरे में लिए हुए हैं। हर गली, हर चौक, हर संवेदनशील जगह पर पुलिस की तैनाती है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी हाल में प्रदर्शन या विरोध नहीं होने दिया जाएगा। एडीजी जोन रमित शर्मा ने मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत समेत सभी जिलों के कप्तानों को तत्काल फोर्स भेजना और एसएसपी बरेली को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। अगले आदेशों तक सभी जिलों का फोर्स बरेली में ही तैनात रहेगा।

सोशल मीडिया पर सख्त नजर

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि केवल उपद्रवी ही नहीं, बल्कि भड़काऊ वीडियो बनाने और शेयर करने वाले लोग भी कार्रवाई की जद में आएंगे। सोशल मीडिया सेल की 20 सदस्यीय टीम लगातार निगरानी कर रही है और जिन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट या टिप्पणियां कीं, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होंगे।

सख्त संदेश: प्रेशर प्रैक्टिस राजनीति नहीं चलेगी

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि धार्मिक उन्माद और दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन्होंने शहर का अमन-चैन बिगाड़ने की कोशिश की है, उन्हें कानून सख्ती से जवाब देगा। मुकदमे दर्ज कर सभी उपद्रवियों को जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शनिवार सुबह से भी अफसर ने पैदल मार्च शुरू कर दिया है बरेली के अलग-अलग अति संवेदनशील और संवेदनशील मोहल्ले गलियों में फोर्स तैनात कर दी गई है किसी भी तरह की खुराफात प्रदर्शन और अफवाह फैलाने वालों को सीधे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बच्चों को आगे कर बवाल कराने वाले उनके माता-पिता और अभिभावकों को भी चिन्हित किया गया है। उन सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज किया जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

police

यूपी पुलिस

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 09:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली बवाल के मास्टरमाइंड बेनकाब, नेता समेत जाएंगे जेल, 500 उपद्रवी चिन्हित, एसएसपी बोले दबाव की राजनीति नहीं चलेगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.