झाड़ू, फावड़ा उठाकर सड़क पर उतरे मेयर और नगर आयुक्त, प्लॉग रन में छात्रों संग उठाया कचरा

मेयर डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि अगर हर नागरिक अपने घर-दुकान और गली-मोहल्ले को साफ रखने की जिम्मेदारी खुद उठा ले तो बरेली जल्द ही देश के स्वच्छ शहरों में गिना जाएगा। वहीं नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने लोगों से अपील की कि वे खुले में कचरा न फेंकें और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने में सहयोग करें।