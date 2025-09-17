झाड़ू, फावड़ा उठाकर सड़क पर उतरे मेयर और नगर आयुक्त, प्लॉग रन में छात्रों संग उठाया कचरा

बरेली। शहर को चमकाने के लिए बुधवार को मेयर डॉ. उमेश गौतम और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य खुद सड़क पर उतर आए। हाथों में झाड़ू और फावड़ा लिए दोनों अधिकारियों ने चौपला से पटेल चौक तक प्लॉग रन किया और रास्ते में पड़े कचरे को खुद उठाया।
नगर निगम के इस अनोखे अभियान में स्कूल-कॉलेजों के छात्र, सफाई मित्र और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। छात्रों ने स्लोगन लिखे पोस्टरों के जरिए लोगों को जागरूक किया। “गंदगी हटाओ, देश बचाओ”, “मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी”, “स्वच्छता में है समझदारी”।
मेयर डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि अगर हर नागरिक अपने घर-दुकान और गली-मोहल्ले को साफ रखने की जिम्मेदारी खुद उठा ले तो बरेली जल्द ही देश के स्वच्छ शहरों में गिना जाएगा। वहीं नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने लोगों से अपील की कि वे खुले में कचरा न फेंकें और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने में सहयोग करें।
अभियान के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबने मिलकर सफाई की और शहरवासियों को यह संदेश दिया कि सफाई केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है।