29 सितंबर को नगर निगम बैठक, पार्कों-सड़कें और विकास योजनाओं पर होगी सख्त चर्चा, जाने

बरेली। नगर निगम सदन में 29 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में शहर के विकास और सौंदर्यीकरण के मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे। बैठक में कुल 80 पार्षद और नामित सदस्य हिस्सा लेंगे। पार्षद अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास योजनाओं के प्रस्ताव लेकर जुटे हैं, जबकि नगर निगम प्रशासन भी तैयार है कि सभी सवालों का जवाब समय पर दिया जाए।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने सभी पार्षदों को 24 सितंबर तक अपने प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। प्रस्तावों के आधार पर बैठक का एजेंडा तैयार किया जाएगा। पिछली बैठक 25 अगस्त को हुई थी और यह दो महीनों से कम समय में बुलाई गई दूसरी बैठक होगी।
इस बार बैठक में शहर के मशहूर कथा वाचक राधेश्याम रामायणी के नाम पर किसी चौराहे या मार्ग का नामकरण, पार्कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण, नए निर्माण और विकास योजनाओं पर चर्चा प्रमुख विषय होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री को जीएसटी दरों में कमी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। बैठक में सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट, जलनिकासी और ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़े सवाल-जवाब और शहर में चल रही योजनाओं की प्रगति पर भी विचार-विमर्श होगा।
मेयर डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और राधेश्याम रामायणी जैसे सम्माननीय व्यक्तित्व के नाम पर मार्ग या चौराहे का नामकरण किया जाएगा।