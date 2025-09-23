29 सितंबर को नगर निगम बैठक, पार्कों-सड़कें और विकास योजनाओं पर होगी सख्त चर्चा, जाने

इस बार बैठक में शहर के मशहूर कथा वाचक राधेश्याम रामायणी के नाम पर किसी चौराहे या मार्ग का नामकरण, पार्कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण, नए निर्माण और विकास योजनाओं पर चर्चा प्रमुख विषय होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री को जीएसटी दरों में कमी के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। बैठक में सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट, जलनिकासी और ट्रैफिक प्रबंधन से जुड़े सवाल-जवाब और शहर में चल रही योजनाओं की प्रगति पर भी विचार-विमर्श होगा।