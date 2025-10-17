नगर निगम का बड़ा फैसला: स्वाले नगर और खड़ऊआ की जमीन होगी कब्जामुक्त, सड़क और नंदीशाला दिसंबर तक तैयार

मेयर डा. उमेश गौतम ने कहा कि यह सभी काम दिवाली का तोहफा शहरवासियों के लिए हैं। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और सभी विभागों को जनता के काम प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले के साथ नगर निगम ने साफ कर दिया है कि शहर की जमीनों पर अब कोई अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विकास के सभी जरूरी काम समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे।