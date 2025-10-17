Patrika LogoSwitch to English

बरेली

नगर निगम का बड़ा फैसला: स्वाले नगर और खड़ऊआ की जमीन होगी कब्जामुक्त, सड़क और नंदीशाला दिसंबर तक तैयार

स्वाले नगर और खड़ऊआ क्षेत्र में नगर निगम की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का बड़ा कदम उठाया गया है। शुक्रवार को नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 17, 2025

बरेली। स्वाले नगर और खड़ऊआ क्षेत्र में नगर निगम की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का बड़ा कदम उठाया गया है। शुक्रवार को नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में मेयर डा. उमेश गौतम, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य और सदस्यों ने जमीनों को चिन्हित कर कब्जेदारों को हटाने और अभियान चलाने पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में तय हुआ कि दिवाली के बाद विशेष अभियान शुरू कर निगम की संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की मदद भी ली जाएगी। नगर आयुक्त ने साफ कहा कि वर्षों से चल रहे अवैध कब्जों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क और नाली निर्माण के बड़े प्रोजेक्ट

नगर निगम ने रहपुरा चौधरी को मिनी बाईपास से जोड़ने के लिए 6 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़क बनाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही नाले और पुलिया का निर्माण भी होगा, ताकि जलभराव की समस्या नहीं रहे। इस प्रोजेक्ट से करीब 22 हजार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

नंदीशाला और बंदर पकड़ने का अभियान

शहर में घूम रहे नंदी बैलों के लिए नगर निगम ने स्थायी निवास की योजना बनाई है। दिसंबर तक नंदीशाला का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके अलावा दिवाली के बाद 10 हजार बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू होगा।

आवारा कुत्तों के बंध्याकरण में भी तेजी

नगर निगम ने आवारा कुत्तों के बंध्याकरण की प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया है, ताकि नागरिकों को राहत मिले और जन स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़े।

अन्य प्रस्ताव

-वार्ड 17 हरूनगला में विभिन्न स्थानों पर आरसीसी नालों का निर्माण
-एलन क्लब सब्जी मंडी से भू-प्रयोग शुल्क वसूली का ठेका
-नगर निगम मार्केट की दुकानों की नीलामी
-राइफल क्लब व आसपास साइकिल स्टैंड और नीलामी
-किला छावनी में टावर के पास जमीन को कब्जामुक्त कराने का प्रस्ताव

एलन क्लब मार्केट में शौचालय निर्माण

मेयर डा. उमेश गौतम ने कहा कि यह सभी काम दिवाली का तोहफा शहरवासियों के लिए हैं। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और सभी विभागों को जनता के काम प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले के साथ नगर निगम ने साफ कर दिया है कि शहर की जमीनों पर अब कोई अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विकास के सभी जरूरी काम समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / नगर निगम का बड़ा फैसला: स्वाले नगर और खड़ऊआ की जमीन होगी कब्जामुक्त, सड़क और नंदीशाला दिसंबर तक तैयार

बरेली

उत्तर प्रदेश

