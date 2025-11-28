कुतुबखाना मंडी में आधी रात गरजा नगर निगम का बुलडोजर, दुकानदारों में मची भगदड़, फिर हुआ ये

बरेली। कुतुबखाना सब्जी मंडी में शुक्रवार देर रात नगर निगम की टीम अचानक बुलडोजर लेकर मंडी में पहुंच गई। बिना किसी पूर्व सूचना के शुरू हुई कार्रवाई से दुकानदारों में भगदड़ मच गई। हाथोंहाथ सामान समेटते व्यापारी इधर-उधर भागते नजर आए, लेकिन बुलडोजर के आगे कई दुकानों का बच पाना संभव नहीं हो सका। नगर निगम की इस देर रात की कार्रवाई से व्यापारी वर्ग में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है।