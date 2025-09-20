नए कमिश्नर की बीडीए के अफसरों के साथ पहली बैठक, बोले- जनता को मिले तेज और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं

बरेली। नए कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के अधिकारियों के साथ शनिवार को अपनी पहली अहम बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य प्राधिकरण के चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करना, भविष्य की योजनाओं की जानकारी लेना और अधिकारियों को दिशा-निर्देश देना था।
बैठक में बीडीए के उपाध्यक्ष डा. ए मनिकंडन ए ने प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से बीडीए के चल रहे कामों की स्थिति, आने वाले विकास कार्यों और नए प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा को कमिश्नर के समक्ष रखा।
इस अवसर पर कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जनता की सुविधाओं को सर्वोपरि रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखना और आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विशेष रूप से लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि शहर के विकास के लिए आवश्यक भूमि का संग्रह और उसका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
भूपेंद्र एस. चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में गति लाना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब प्रत्येक परियोजना की निगरानी और समय-सीमा के भीतर पूरा होना प्राथमिकता होगी, जिससे आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके।
बैठक में बीडीए के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं को न केवल पूरा करें, बल्कि प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और जनता के अनुकूल बनाया जाए, ताकि शहर के विकास कार्यों में तेजी आए और आमजन को बेहतर सुविधाएं मिलें।