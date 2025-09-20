नए कमिश्नर की बीडीए के अफसरों के साथ पहली बैठक, बोले- जनता को मिले तेज और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं

इस अवसर पर कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जनता की सुविधाओं को सर्वोपरि रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर परियोजना में पारदर्शिता बनाए रखना और आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विशेष रूप से लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि शहर के विकास के लिए आवश्यक भूमि का संग्रह और उसका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।